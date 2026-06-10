Revés judicial para el líder de la secta rusa en Bariloche: debe volver a una cárcel común

El caso por la secta rusa que se instaló en Bariloche sigue sumando capítulos en la Justicia argentina. A casi dos semanas de ser operado, Konstantin Rudnev , líder del falso culto y acusado de ser la cabeza de una red internacional de trata de personas, deberá volver a una cárcel común mientras avanza la causa judicial.

Fue un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal el que estableció que Rudnev, nacido en Rusia, vuelva a una prisión del Servicio Penitenciario Federal .

Los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques dieron lugar a una impugnación presentada por el fiscal Fernando Arrigo a que el detenido esperara su juicio oral en una quinta en San Vicente , provincia de Buenos Aires, ante la gravedad de los delitos que le imputan.

La prisión domiciliaria fue un beneficio dado al ruso el 24 de abril por los jueces Richard Gallego y Mariano Lozano, de la Oficina Judicial de General Roca, por cuestiones de salud y el tiempo extendido de detención preventiva.

Casación interpretó que la recuperación de Rudnev por una cirugía de una hernia inguinal en San Vicente suponía un riesgo concreto para la causa: que el acusado se escapara.

Los jueces sostuvieron que el acusado " no cuenta con arraigo suficiente en el país , posee una probada capacidad de desplazamientos internacionales , cuenta con importantes recursos económicos y está vinculado a una estructura criminal transnacional ".

Y contrastaron ese perfil con la seriedad de los crímenes imputados, al igual que consideraron la i﻿neficacia del monitoreo electrónico en la quinta donde se había instalado.

Rudnev, de 59 años, es señalado como el líder y fundador de una "organización criminal transnacional de carácter coercitivo" conocida como Ashram Shambala . Fundó la secta en 1989 en Novosibirsk, Siberia, y en 2014 fue prohibida en toda Rusia.

Se autoproclamaba con títulos como “Gran Shaman Shri Dzhnan Avatar Muni” o “el extraterrestre de Sirio”. Pero su disfraz de líder espiritual comenzó a desmoronarse cuando en 2013 fue condenado a 11 años de prisión por liderar una organización que violaba derechos humanos, así como por abuso sexual y venta de drogas. Esa acusación en Rusia se repite en Argentina.

Luego de cumplir la mayoría de su condena, en 2021 dejó su país : se mudó a Montenegro , donde, tres años después, pidieron su detención por sospechas de "pornografía ritual" y violaciones grupales filmadas en un hotel del que huyó antes de ser allanados.

Junto a algunos de sus seguidores escapó hacia la Argentina y recaló Bariloche como el lugar donde instalarse.

No obstante, la hipótesis de la investigación sostiene que Rudnev pretendía conseguir la ciudadanía argentina, con el ardid de anotar a un niño como su hijo para seguir hasta Brasil, donde funciona otra pata de su organización.

La caída de la organización de Rudnev en Argentina comenzó de casualidad en marzo de 2025, en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

Allí, una joven rusa de 22 años ingresó con un embarazo avanzado acompañada por otras dos mujeres que hablaban por ella, respondían en su lugar y no le permitían interactuar con los médicos que alertaron a la policía de la sospechosa actitud.

Luego se verificó que intentaron fraguar la paternidad del niño recién nacido y adjudicársela a Rudnev. Hubo allanamientos en los domicilios que alquilaba la secta. Pero sus miembros ya no estaban ahí. Solo se hallaron ventanas tapadas, colchones en el piso y ropa erótica .

A Rudnev lo atraparon en el aeropuerto de Bariloche, mientras intentaba fugarse nuevamente. Acorralado, extrajo una hoja de afeitar que llevaba escondida en su billetera e intentó cortarse el cuello.

Lo acusaron de trata de personas con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, privación ilegal de la libertad, transporte de estupefacientes agravado, falsedad ideológica y alteración del estado civil de un menor de 10 años.

Fuente: Clarín