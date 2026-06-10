Leo Fariña apuntó contra el abogado Franco Bindi por el Operativo Puf contra la causa Cuadernos

En su declaración en la causa de los Cuadernos de las Coimas, el financista Leonardo Fariña también apuntó contra el abogado Franco Bindi como organizador del Operativo Puf contra esta causa y a medios K y abogados defensores provocando tensión en la audiencia.

Lo hizo luego de explicar cómo se cartelizó la obra pública durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Ante una pregunta del abogado Juan Manuel Ubeira –letrado de Cristina Kirchner en la causa por el intento de asesinato-, Fariña negó que en el 2018 la entonces ministra de Seguridad y hoy senadora nacional de La Libertad Avanza Patricia Bullrich le haya pagado para declarar en la causa de la Ruta del Dinero K.

Aclaró que vio una sola vez al falso abogado Marcelo D’Alessio y que no tuvo “ninguna influencia” en su presentación espontánea ante el fiscal Carlos Stornelli en la causa Cuadernos para explicar cómo se cartelizaba la obra pública en la época K a partir de su asesoramiento a Lázaro Báez.

Fariña fue imputado-colaborador en esa causa que terminó con una condena a 12 años de prisión a Báez por lavado de dinero.

Explicó que en el 2019 en un artículo publicado en “El Cohete a la Luna”, el periodistas K Horacio Verbitsky afirmó falsamente que D’Alessio era uno de los defensores de Fariña junto al abogado Rodrigo González. “Tarea por la que se jacta de que la Ministra de Seguridad los remunera con 200.000 pesos mensuales”, agregó Verbitsky.

Fariña afirmó que eso era “totalmente falso ” y que tuvo que presentarse en forma espontánea cinco veces ante el juez K Alejo Ramos Padilla que lo quería procesado en la causa por los intentos de extorsión de D’Alessio armada en base al llamado Operativo Puf para atacar al fiscal Stornelli y al juez Claudio Bonadio y hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas.

El financista explicó que Bindi, que en ese momento era su defensor y también del denunciante Pedro Etchebest, con el apoyo de El Cohete a la Luna, C5N y radio 10, de Cristóbal López, buscaron instalar que él había sido “guionado” por el gobierno de Mauricio Macri . Y que Bindi lo traicionó porque en forma simultánea apareció asesora a Báez en el juicio de la Ruta del Dinero K, donde tenían intereses encontrados.

La audiencia registró un duro duelo verbal entre la fiscalía, representada por Fabiana León, y las defensas de los imputados —lideradas por Carlos Beraldi, Maximiliano Rusconi y Ubeira—, luego de que el interrogatorio derivara hacia El Operativo Puf y la relación del testigo con funcionarios judiciales.

Tras una serie de objeciones, el presidente del TOF 7, Enrique Mendez Signori, avaló la amplitud probatoria del interrogatorio sobre la Operación Puf que fue abierta por una pregunta del mismo Ubeira, mientras Fariña desmintió haber actuado bajo "guionamiento" externo durante sus declaraciones previas como arrepentido.

La fiscal León c cruzó a las defensas por interrumpir sus preguntas a Fariña sobre el Operativo Puf y destacó que sus preguntas, tras la “puerta abierta” por Ubeira en el debate, eran pertinente porque esos medios era propiedad de Cristóbal López y Fabián de Souza, dos de los imputados en Cuadernos.

Fariña dijo que en la causa de Ramos Padilla se registró “un nivel de locura” y que en un allanamiento a la abogado del ministerio de Planificación, Florencia Guijo, se encontró un pen drive con un supuesto asesoramiento para él enviado por un mail de Bindi, quien fue procesado luego tuvo una falta de mérito y su situación quedó sin resolver en Dolores.

Reveló que en ese momento estaba como testigo protegido en una casa segura “y los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau le dio datos a periodistas de C5N” de su lugar de alojamiento poniendo en peligro su seguridad.

Pero las defensas, ante las preguntas de León, buscaron interrumpir a Fariña y recordaron que la fiscal había desplazado como cuarta jueza del TOF 7 a María López Iníguez porque había opinado en la condena a D’Alessio. Bindi terminó siendo asesor de PDVSA Argentina y del ex presidente de Bolivia Evo Morales.

Fuente: Clarín