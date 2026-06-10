Más funcionarios del Gobierno y del círculo de Manuel Adorni, adheridos al régimen simplificado de Ganancias

“ La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica. Dios bendiga a la República Argentina. Fin” .

El tuit del 26 de diciembre de Manuel Adorni volvió a viralizarse en las redes y se resignificó tras la noticia de que el jefe de Gabinete y su esposa Bettina Angeletti , cuyo patrimonio es investigado por la Justicia , se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias que habilitó la norma impulsada por el Ejecutivo.

El ministro coordinador oficiaba por aquel entonces como el principal vocero del Gobierno . Las respuestas a sus publicaciones eran celebradas por la militancia digital en vez de la catarata de insultos e ironías que recibe el funcionario desde que viajó -en sus palabras- a “ deslomarse ” a Nueva York y los interrogantes sobre su enriquecimiento que se dispararon y que por ahora no pudo justificar.

No fue el único integrante del círculo íntimo de Adorni que se adhirió al régimen que permite reducir las exigencias respecto de las declaraciones juradas tradicionales con el fin de evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores, aunque no clausura investigaciones por enriquecimiento ilícito o lavado de activos.

Aimé “Meme” Vázquez , jefa de asesores de Adorni, también se incorporó al régimen, como informó el periodista Federico Mayol en X.

No fue la única sorpresa. Hubo más: se sumó al listado el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger .

En la Cartera a cargo de "El coloso", como Milei llama a su ministro, justificaron la adhesión de Sturzenegger. " Más de 80.000 argentinos ya adhirieron a este régimen. Federico decidió utilizar una herramienta disponible para cualquier contribuyente que reúna las condiciones previstas por la normativa vigente", explicaron.

Cerca del ministro advirtieron que la presentación de la adhesión no es irregular. "Lo único que acredita es que eligió realizar su declaración de Ganancias a través del procedimiento simplificado previsto por ARCA", añadieron

Algo similar expuso Adorni ante los suyos. “ Bettina y yo no vamos a ingresar a ningún blanqueo ”, aclaró el ministro coordinador a algunos de sus colaboradores más estrechos, que dejaron trascender a la prensa esa apreciación. Otros funcionarios consultaron a sus contadores para no enterarse por la prensa de que habían optado por el mismo sistema.

El diputado radical Martín Lousteau , que horas antes había anticipado que se multiplicarían las Personas Expuestas Políticamente (PEP) fue categórico sobre el uso de un proyecto presentado como un mecanismo para que contribuyentes clase media y alta puedan ordenar sus declaraciones. “Se esconde un mecanismo que torna ciego al fisco para detectar algunas cuestiones muy específicas y sensibles. Entre ellas cambios patrimoniales que no están sustentados en ingresos en blanco. Y eso es lo que de paso aprovechan los que no pueden explicar sus patrimonios: pueden bloquear cualquier investigación fiscal de cómo llegaron hasta acá y disfrutar de sus ingresos no declarados, tanto acumulados como futuros. Inclusive cuando son provenientes de actividades ilícitas, porque así como lo usa lícitamente alguien para bajar el gasto administrativo de cumplir con los impuestos, lo pueden usar funcionarios corruptos, más ignotos que Adorni o Espert, o el narco ”, sostuvo el ex senador.

El jefe de Gabinete, que ahora debe presentar su demorada Declaración Jurada, hace más de un mes que no habla ante la prensa y su agenda pública es mínima.

Este jueves volverá a recibir en su despacho a los integrantes de la mesa política atravesados por una interna paranoica .

La situación de Adorni trabó los cambios en el gabinete que empujaba el sector de Karina Milei y los Menem en las áreas donde Santiago Caputo tiene especial injerencia como la ARCA y la SIDE. Ahora, la suerte de Adorni y de otros funcionarios se juega paradójicamente en la ex AFIP cuyo titular Andrés Vázquez también fue denunciado porque no declaró propiedades en los Estados Unidos.

Desde que estalló el escándalo de Adorni, Javier Milei y su hermana intercalaron muestras de apoyo y respaldo con frío y distancia, como se vio en el balcón de la Rosada el 25 de Mayo, cuando el jefe de Gabinete se ubicó en un extremo, lejos del mandatario.

Adorni, sin embargo, volvió a sentarse en la cabecera de la mesa política que intenta mantener con vida la reforma electoral . Su voz casi no volvió a escucharse en público. Patricia Bullrich pidió hace casi un mes a viva voz que el jefe de Gabinete presentara de manera inmediata su Declaración Jurada.

La ex ministra de Seguridad no pudo spoilear -como dijeron Milei y Adorni- el movimiento del ex vocero ante la ARCA. En la mesa política solo Karina Milei conoce los movimientos judiciales y fiscales del jefe de Gabinete.

Algunos colaboradores estrechos de ministros importantes -con trayectoria larga en la política- se sorprendieron cuando estalló el escándalo porque escuchaban a asesores importantes de Adorni -recién llegados a la actividad pública- afirmar totalmente convencidos que la presión mediática y judicial sobre el ministro se extinguiría rápido. Ya pasaron 3 meses.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín