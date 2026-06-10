Escándalo en el Consejo de la Magistratura: el diputado K Rodolfo Tailhade insultó a otro consejero

En una votación disciplinaria en el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación, el diputado K y ex director de Contrainteligencia de la SIDE Rodolfo Tailhade insultó al consejero académico Hugo Galderisi.

Mientras se votaba una cuestión disciplinaria, Tailhade preguntó: “ qué votó ese hijo de puta”, quizás desconocimiento que los micrófonos estaban abiertos y la senadora K Anabel Fernández Sagasti hizo un gesto de sorpresa pero continuó la votación. Otros sectores de la Magistratura se molestaron con esta nueva falta disciplinaria de Tailhade.

Galderisi es Secretario Académico de la Universidad de Lomas de Zamora, es Abogado, docente y representante de los académicos en la Magistratura que responde a Diego Molea, alineado ahora con peronistas no cristinistas.

En sus redes sociales, Tailhade insulta a jueces, fiscales periodistas y dirigentes de la oposición pero es la primera vez que lo hace en una sesión de la Magistratura dirigida por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

El mes pasado, el fuerte exabrupto del abogado de Cristina Kirchner, Juan Manuel Ubeira, contra el fiscal Carlos Stornelli en pleno juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas generó una ola de repudios de fiscales, jueces y abogados de todo el país, que advirtieron sobre el deterioro del clima institucional en los tribunales.

El episodio ocurrió durante una audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7, cuando Ubeira calificó a Stornelli como “un hijo de puta”, lo que motivó una inmediata reprimenda de los jueces del tribunal.

Ubeira es el abogado del ex titular de Yacyretá, Alberto Tomás, en este juicio y de la ex presidenta en la causa por el intento de asesinato.

Fuente: Clarín