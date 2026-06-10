Grupos del Mundial 2026: una por una, así están las selecciones en la Copa del Mundo

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 tiene 48 participantes y es la edición más grande la historia, lo que obligó a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a modificar el formato de juego y en la primera etapa los seleccionados se repartieron en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno.

En cada zona hay un cabeza de serie, que se repartieron de acuerdo al sorteo. Se trata de los tres anfitriones más los nueve conjuntos mejor ubicados en el ranking de la FIFA, entre ellos la Argentina en el Grupo J. Todos ellos parten como favoritos a quedarse con el primer puesto y avanzar a los playoffs.

En la primera etapa los equipos se enfrentan todos contra todos a una ronda (tres encuentros cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió en relación a las ediciones de la Copa del Mundo con 32 países. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006).

La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo : Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.

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Fuente: La Nación