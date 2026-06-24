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Lavado de pies con sal y bicarbonato: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

Redacción CNM junio 24, 2026

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El cuidado de los pies es igual de importante que el del resto del cuerpo. En este sentido, existe un método recomendado por algunos podólogos que tiene varios beneficios: el lavado con sal y bicarbonato .

Esta combinación con dos ingredientes simples suele recomendarse relajar los pies, sobre todo después de jornadas extensas, por la sensación de limpieza y bienestar que aporta.

Por un lado, la sal es utilizada tradicionalmente en baños de pies por su efecto relajante y porque ayuda a remover impurezas de la superficie de la piel. Mientras que el bicarbonato de sodio, en tanto, es conocido por sus propiedades limpiadoras y su capacidad para neutralizar olores .

Aunque es una práctica común, no todas las personas tienen la misma tolerancia en la piel. Se recomienda evitar estos baños si hay heridas abiertas, irritaciones importantes o lesiones sin tratar .

Además, quienes tienen problemas de circulación, diabetes u otras condiciones que afectan la piel deben consultar con un profesional de la salud antes de realizar tratamientos caseros en los pies.

Fuente: TN


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