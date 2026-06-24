Lavado de pies con sal y bicarbonato: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

El cuidado de los pies es igual de importante que el del resto del cuerpo. En este sentido, existe un método recomendado por algunos podólogos que tiene varios beneficios: el lavado con sal y bicarbonato .

Esta combinación con dos ingredientes simples suele recomendarse relajar los pies, sobre todo después de jornadas extensas, por la sensación de limpieza y bienestar que aporta.

Por un lado, la sal es utilizada tradicionalmente en baños de pies por su efecto relajante y porque ayuda a remover impurezas de la superficie de la piel. Mientras que el bicarbonato de sodio, en tanto, es conocido por sus propiedades limpiadoras y su capacidad para neutralizar olores .

Aunque es una práctica común, no todas las personas tienen la misma tolerancia en la piel. Se recomienda evitar estos baños si hay heridas abiertas, irritaciones importantes o lesiones sin tratar .

Además, quienes tienen problemas de circulación, diabetes u otras condiciones que afectan la piel deben consultar con un profesional de la salud antes de realizar tratamientos caseros en los pies.

Fuente: TN