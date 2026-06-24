Compró un depósito abandonado por 500 dólares, encontró una caja fuerte y se quedó solo con 1,2 millones

Un hombre en Estados Unidos compró un depósito abandonado por apenas 500 dólares, pero nunca imaginó lo que habría adentro. Al revisar el interior, encontró una caja fuerte con una fortuna mucho mayor a lo que había gastado en adquirir el contenido.

El episodio ocurrió en 2018, y fue Dan Dotson , uno de los subastadores del programa Storage Wars , quien dio a conocer el caso. De acuerdo con el relato de la figura de la televisión, el comprador adquirió el depósito sin saber qué había adentro .

Generalmente, estas subastas ocurren cuando los dueños dejan de pagar el alquiler de las unidades . En ese contexto, los compradores ofertan por el contenido del depósito, sin saber realmente qué encontrarán en el interior.

En la mayoría de los casos, los depósitos tienen únicamente objetos usados , como muebles, herramientas, ropa o electrodomésticos. Por eso, descubrir que en el interior había una caja fuerte con 7,5 millones de dólares en efectivo fue completamente sorprendente.

De todas maneras, el comprador no terminó quedándose con la totalidad del dinero . Al enterarse de la compra del depósito, un abogado que representaba a los antiguos dueños se contactó con él para negociar la devolución de la suma.

En un principio, le ofrecieron 600 mil dólares como recompensa, pero el hombre decidió rechazar la propuesta. Sin embargo, los antiguos dueños elevaron la oferta y le propusieron un nuevo acuerdo, que terminó aceptando: 1,2 millones de dólares a cambio de devolver la mayor parte del dinero .

Si bien no trascendió la identidad del comprador, de los antiguos dueños ni el lugar exacto donde se realizó la subasta, el episodio se volvió muy reconocido . Aunque devolvió la mayor parte del dinero, el hombre obtuvo una ganancia millonaria a partir de una compra a ciegas de apenas 500 dólares.

Fuente: TN