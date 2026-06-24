Adiós a los azulejos en el baño: el revestimiento tendencia en 2026 que es más elegante y no acumula moho

Los azulejos del baño fueron desde siempre los protagonistas indiscutidos en revestimientos. Sin embargo, este 2026 una nueva tendencia está ganando terreno por ser más elegante y tener la particularidad de no acumular moho .

Se trata del microcemento . Este material, que ofrece un acabado continuo y sin juntas , se posiciona como la alternativa.

El microcemento se consolidó como una de las opciones preferidas para quienes buscan renovar el baño con un estilo moderno, minimalista y sofisticado . A diferencia de los azulejos tradicionales, este revestimiento se aplica de manera continua, sin juntas ni espacios donde pueda acumularse humedad, suciedad o moho.

El acabado uniforme del microcemento no solo aporta elegancia , sino que también ayuda a crear ambientes que se ven más amplios. Está disponible en una amplia variedad de colores y texturas , lo que permite adaptarlo tanto a baños de estilo industrial como a espacios más cálidos y naturales.

Una de las principales ventajas es que puede colocarse sobre superficies existentes , lo que facilita las renovaciones sin necesidad de retirar los revestimientos anteriores. Además, su resistencia al agua y el fácil mantenimiento lo convierten en una alternativa práctica para una de las zonas más húmedas de la casa.

El auge del microcemento responde a una tendencia de decoración que prioriza espacios simples, funcionales y con materiales que aportan continuidad visual . Por eso, en 2026 aparece como uno de los revestimientos más elegidos para reemplazar a los clásicos azulejos en el baño.

Fuente: TN