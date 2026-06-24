Una empleada limpiaba una habitación en un reconocido hotel alojamiento de Rosario y encontró algo sorprendente debajo de la cama

Un insólito hallazgo encendió las alarmas en un reconocido hotel alojamiento de la ciudad de Rosario , en la provincia de Santa Fe. Una empleada realizaba la limpieza de rutina en una de las habitaciones cuando encontró algo sorprendente debajo de la cama .

El hecho ocurrió durante la madruga de este miércoles, cerca de las 5.30, en el Motel Ciervo Blanco, ubicado en Circunvalación al 600 bis, en la zona oeste de la ciudad, y obligó a los encargados del lugar a dar aviso a la Policía .

La mujer estaba poniendo en condiciones la habitación 19 después de la salida de una pareja que había abonado un turno allí y al revisar debajo de la cama encontró una pistola de aire comprimido , según indicaron fuentes policiales a las que accedió el portal local La Capital .

Al alertar que se trataba de un arma, la empleada la llevó a la recepción y les avisó a los encargados que inmediatamente notificaron a la Policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, constataron que se trataba de una pistola de aire comprimido calibre 4,5 marca Fox, color negro y con numeración visible .

Los efectivos secuestraron el arma y la llevaron a la Comisaría 17ª para realizar las actuaciones correspondientes e intentar localizar al propietario.

Hasta el momento no trascendió información sobre quiénes eran las personas que estuvieron en la habitación .

El arma secuestrada quedó a disposición de la Justicia para que se realice la investigación pertinente que pretenda esclarecer el origen de tan insólito hallazgo en el hotel alojamiento rosarino.

Fuente: TN