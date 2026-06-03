Las duchas con cortina pasaron de moda: la alternativa que aporta amplitud, diseño y es tendencia en 2026

A pesar de que durante muchos años fueron la opción más elegida para cubrir la ducha, las cortinas empiezan a perder protagonismo . En ese contexto, un nuevo diseño que aporta sensación de amplitud es tendencia y cada vez más personas optan por incorporarla en sus hogares.

Se trata de las duchas walk-in , una opción que destaca por ser abierta e integrarse al resto del baño. Al no tener cortinas ni otros elementos que dividan el ambiente, generan una mayor sensación de amplitud y permiten aprovechar mejor cada rincón.

Si bien puede parecer que con estas alternativas se moja todo el baño al ducharse, la realidad es que están diseñadas para que esto no suceda . En líneas generales, tienen pendientes en el piso y desagües que permiten evacuar el agua con rapidez.

Las principales ventajas de las duchas walk-in son:

Además, este tipo de duchas permite personalizar el baño con mucha facilidad . Entre las opciones más elegidas aparecen los revestimientos de piedra, los porcelanatos y las griferías modernas.

Algunos aspectos a tener en cuenta antes de instalar este tipo de duchas son:

Por eso, aunque las duchas con cortina reinaron durante mucho tiempo en los baños, poco a poco empiezan a perder protagonismo frente a alternativas más modernas, estéticas y funcionales.

Fuente: TN