Encontraron a la adolescente que era buscada en Mar de Ajó y detuvieron a un hombre de 36 años

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La intensa búsqueda de una adolescente de 15 años que había desaparecido el lunes en Mar de Ajó culminó durante la madrugada con su hallazgo y la aprehensión de un hombre de 36 años, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por presunta privación ilegítima de la libertad y abuso sexual.





La denuncia, según publicó Opinión de la Costa, fue radicada por la madre de la menor, quien informó que la joven había salido de su vivienda alrededor de las 15 con destino a la Escuela Secundaria N° 10. Sin embargo, con el correr de las horas la familia advirtió que nunca había ingresado al establecimiento educativo y tampoco había regresado a su hogar.





A partir de la denuncia se activó un operativo de búsqueda encabezado por personal de la Comisaría de Mar de Ajó, con intervención de la DDI La Costa y la colaboración de familiares de la adolescente. Paralelamente se analizaron registros de las cámaras de monitoreo municipales para reconstruir sus movimientos.





Según consta en las actuaciones, las imágenes permitieron establecer que la joven se desplazaba junto a su bicicleta acompañada por un hombre. Con esa información se dispuso un rastrillaje en la zona sur de la ciudad, particularmente en inmediaciones de calle Rawson.





Finalmente, la adolescente fue localizada en cercanías de la calle Rawson al 800. De acuerdo con la información oficial, al ser entrevistada por los investigadores manifestó que estaba siendo retenida contra su voluntad por el hombre que se encontraba con ella y denunció además haber sido víctima de abuso sexual.





Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata del sospechoso, identificado como un hombre de 36 años que se desempeñaría como albañil. Posteriormente, la menor fue trasladada junto a su madre al Hospital Municipal de Mar de Ajó para recibir asistencia médica y la realización de los protocolos previstos para este tipo de casos.





La investigación quedó a cargo de la UFID N° 11 de Mar del Tuyú. Desde la fiscalía se ordenaron diversas medidas de prueba, entre ellas exámenes médicos legales, secuestro de elementos de interés para la causa y diligencias complementarias destinadas a esclarecer lo ocurrido.





La causa se encuentra caratulada como "Averiguación de Paradero Habida", "Privación Ilegítima de la Libertad" y "Abuso Sexual", mientras continúan las actuaciones judiciales.