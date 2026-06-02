Las 4 plantas de interior que crecen en agua y son ideales para decorar la casa en invierno: resisten el frío

Las plantas de interior le dan un toque único a cada rincón de la casa. En este marco, existen cuatro tipos que tienen la particularidad de poder crecer en agua , y que resisten el frío sin problema, por lo que son perfectas para decorar el hogar en invierno .

Estas especies son ideales para quienes buscan sumar verde sin complicarse, ya que ocupan poco espacio, se ven espectaculares en frascos o jarrones de vidrio y requieren muy poco mantenimiento.

El potus es un infaltable en cualquier lista de plantas fáciles. Sus hojas verdes, con toques amarillos o crema, llenan de frescura y color cualquier rincón.

Para cultivarlo en agua, solo necesitás cortar un tallo sano y ponerlo en un recipiente transparente, asegurándote de que algunos nudos queden sumergidos. Con buena luz indirecta, en pocas semanas va a largar raíces y crecer sin problemas.

Además, es súper resistente y tolera sin drama las temperaturas bajas del invierno en interiores.

El bambú de la suerte es famoso por su aspecto simple y sofisticado. Puede vivir años solo en agua, siempre que las raíces estén bien cubiertas.

Es ideal para escritorios, mesas auxiliares o esos rincones olvidados de la casa. Solo hay que cambiarle el agua cada tanto y ubicarlo en un lugar luminoso, pero lejos del sol directo.

Su resistencia y lo fácil que es de mantener lo convierten en una de las plantas favoritas para decorar interiores.

El filodendro se destaca por sus hojas grandes y brillantes, que le dan un aire tropical a cualquier ambiente, incluso en los días más fríos.

Muchas variedades enraízan rápido en agua y pueden vivir así durante mucho tiempo. Lo mejor es ponerlo en un lugar con buena luz natural y renovar el agua cada una o dos semanas.

Crece rápido y su follaje es tan vistoso que suma un plus de vida a la decoración.

El singonio es una planta de crecimiento rápido que se adapta perfecto al cultivo en agua. Sus hojas en forma de flecha pueden ser verdes, rosadas o blancas, según la variedad.

Tolera bien los ambientes cerrados y fríos del invierno y no pide cuidados complicados. Solo necesita cambios regulares de agua y luz indirecta para mantenerse saludable.

Para que estas especies crezcan bien, es fundamental cambiar el agua cada una o dos semanas , limpiar el recipiente seguido y evitar que estén cerca de fuentes de calor como estufas o radiadores.

Ubicalas en lugares con buena luz natural, pero sin sol directo, sobre todo en las horas más fuertes del día.

Por su resistencia, bajo mantenimiento y valor ornamental, estas cuatro plantas son la mejor opción para llenar tu casa de verde en invierno, sin tierra y sin complicaciones.

Fuente: TN