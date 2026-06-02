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Si tenés un reloj de pared viejo, no lo tires: cómo reutilizarlo para decorar tu casa

Redacción CNM junio 02, 2026

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Los relojes de pared suelen ser una de las piezas decorativas más utilizadas dentro del hogar. Sin embargo, cuando dejan de funcionar, muchas personas los guardan en un cajón o los dejan olvidados en una pared . Lo que pocos saben es que pueden transformarse en un elemento decorativo original y con valor sentimental.

Con un poco de creatividad, un reloj viejo puede convertirse en un portarretratos personalizado , ideal para exhibir recuerdos familiares sin necesidad de gastar dinero en nuevos objetos de decoración.

Para reconvertir los relojes de pared en portarretratos necesitás:

La elección del lugar adecuado puede hacer que este objeto reciclado se convierta en uno de los principales atractivos de la casa. Los espacios más recomendados son:

De esta manera, un reloj viejo que parecía haber cumplido su ciclo puede transformarse en una pieza decorativa única y con valor sentimental.

Fuente: TN


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