Si tenés un reloj de pared viejo, no lo tires: cómo reutilizarlo para decorar tu casa

Los relojes de pared suelen ser una de las piezas decorativas más utilizadas dentro del hogar. Sin embargo, cuando dejan de funcionar, muchas personas los guardan en un cajón o los dejan olvidados en una pared . Lo que pocos saben es que pueden transformarse en un elemento decorativo original y con valor sentimental.

Con un poco de creatividad, un reloj viejo puede convertirse en un portarretratos personalizado , ideal para exhibir recuerdos familiares sin necesidad de gastar dinero en nuevos objetos de decoración.

Para reconvertir los relojes de pared en portarretratos necesitás:

La elección del lugar adecuado puede hacer que este objeto reciclado se convierta en uno de los principales atractivos de la casa. Los espacios más recomendados son:

De esta manera, un reloj viejo que parecía haber cumplido su ciclo puede transformarse en una pieza decorativa única y con valor sentimental.

Fuente: TN