La visita de León XIV: la Iglesia espera una confirmación del Vaticano, pero ya se barajan posibles escenarios

A medida que se aproxima una probable confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina, a partir de la visita a la región prevista para noviembre, según el anticipo que realizó el presidente de Perú, José María Balcázar Zelada, comienzan a barajarse hipotéticos lugares y escenarios para un acontecimiento que nuestro país no vive desde hace casi 40 años.

“A nosotros no nos llegó ninguna información oficial. Ojalá pronto tengamos alguna confirmación. Nos alegran las noticias de los países vecinos, como el caso de Perú, y ojalá pronto se nos dé también a nosotros esa confirmación”, expresó el arzobispo de Mendoza y presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, al renovar el deseo de la Iglesia local de que el Papa visite la Argentina.

Según pudo saber LA NACION, las autoridades del club River Plate pusieron a disposición de León XIV el estadio Monumental para una misa multitudinaria ante una eventual visita al país. Fuentes dirigenciales de la entidad de Núñez revelaron a este diario que el ofrecimiento se formalizó en diciembre último en una carta enviada al Vaticano, que hasta el momento no tuvo respuesta.

En su reciente visita pastoral a España, el papa encabezó una de las más masivas convocatorias en el estadio Santiago Bernabeu, de Madrid, donde el 8 de junio pasado reunió a más de 70.000 personas, a lo que siguió al día siguiente una vigilia de oración con unos 40.000 jóvenes en el Estadio Olímpico de Barcelona.

En diálogo con Radio Mitre, monseñor Colombo deslizó la posibilidad de una visita con una “amplia participación popular y encuentros abiertos en distintos puntos del país”, al recordar las multitudinarias misas al aire libre que el recordado papa Juan Pablo II presidió ante el Monumento de los Españoles, en el cruce de Figueroa Alcorta y Sarmiento, en Palermo, en 1982, y en la esquina de 9 de Julio y Santa Fe, en su viaje de 1987.

Aunque todavía no comenzó a trabajarse en la organización de la visita, a la espera de una confirmación oficial de la Santa Sede, trascendió que un posible itinerario podría llevar a León XIV a Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, jerarquizada por su antecesor Francisco como “arquidiócesis primada”, al reconocerla como la diócesis más antigua del actual territorio argentino. Tampoco se descarta una celebración en alguna sede eclesiástica en la Patagonia.

Al respecto, el arzobispo Colombo recordó que autoridades de la ciudad fueguina de Río Grande “entregaron al pontífice un libro sobre la Antártida y la Patagonia , con la propuesta de promover ese territorio como un espacio de paz, sin militarización y comprometido con la preservación de las reservas de agua del planeta”.

Sin embargo, la respuesta del Episcopado ante las reiteradas consultas sobre la hipotética visita papal es siempre la misma: “No hay ningún preparativo hasta que la Santa Sede confirme o no el viaje” .

“Los viajes del Papa son siempre pastorales, un encuentro del líder de la Iglesia Católica con sus fieles. Los obispos lo tienen bien claro”, expresaron con insistencia en el Episcopado, al bajarle el tono a otras implicancias. “No hay que pensar en tintes políticos . La visita de un papa podrá contribuir seguramente a fortalecer la amistad social de los argentinos, pero no será una visita diplomática, ni política”, afirmaron fuentes eclesiásticas a LA NACION.

Como un dato adicional, el viernes pasado la Conferencia Episcopal de España difundió las primeras estimaciones sobre el presupuesto que insumió la visita de León XIV a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, entre el 6 y el 12 de junio.

El coordinador nacional adjunto de la visita papal, Fernando Giménez Barriocanal, reveló en Madrid que el viaje tuvo un presupuesto cercano a los 25 millones de euros . Al discriminar el costo, estimó que el 45% se financió con aportes de empresas y benefactores; el 30% con fondos de la Iglesia, que definió como “aportes de los fieles”; el 20% con recursos de las administraciones públicas (gobierno nacional y comunidades autónomas) y un 5% mediante colectas realizadas específicamente para recaudar fondos para solventar la visita. Al margen de ello, evaluó que las ciudades recibieron adicionalmente ingresos superiores a 150 millones de euros en materia de turismo y comercio.

Según pudo saber LA NACION, una vez que se confirme el viaje papal a la Argentina, correspondería formar un grupo de trabajo para avanzar en la organización. “El itinerario lo decidirá la Santa Sede. Seguramente habrá consultas a la Conferencia Episcopal para la propuesta de posibles lugares y realidades pastorales”, explicaron fuentes eclesiásticas.

La logística y la seguridad de la delegación de la Santa Sede estará a cargo del gobierno nacional , por tratarse de la llegada de un jefe de Estado. Eso incluye la diagramación de los desplazamientos y hasta ahora no hay ningún diálogo al respecto, aseguraron en la Iglesia.

En los diálogos para definir los detalles de la visita ocupará un lugar central la Nunciatura Apostólica, que es la embajada del Estado del Vaticano. Se espera que durante su permanencia en Buenos Aires el Papa pernocte allí. León XIV designó recientemente para conducir esa misión diplomática al arzobispo estadounidense monseñor Michael Wallace Banach, cuya llegada a Buenos Aires se espera para mediados de julio. La sede diplomática se encuentra vacante desde enero, cuando el entonces nuncio Miroslaw Adamczyk, de origen polaco, fue trasladado por León XIV a Albania.

Como presidente del Episcopado, el arzobispo Colombo participó hace un mes de un encuentro en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, y el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro.

Los obispos argentinos invitaron formalmente a León XIV a visitar “la tierra de su predecesor, el papa Francisco” en junio de 2025, cuando el vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández, le entregó formalmente una carta al Santo Padre. También el canciller Quirno le entregó personalmente a León XIV una invitación del presidente Milei en febrero de este año.

Tras el encuentro con los obispos, Quirno dio señales de una inminente visita, al anunciar en un sugestivo tuit que se reunió con el Presidente para “darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha”, en alusión al viaje de León XIV. El mensaje fue compartido por Milei, quien respondió: “Se viene” y agregó dos emojis de leones.

Fuente: La Nación