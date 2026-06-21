Irónico mensaje de Galperin tras salir a la luz los videos de Jesica Cirio con bolsas llenas de dólares

El escándalo por los videos en los que Jesica Cirio muestra bolsas y fajos de dólares escondidos en un vestidor que publicó LA NACION escaló rápidamente. Tal es así que muchos personajes se sumaron a comentar, entre ellos el empresario y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin .

El actual “executive chairman” del gigante de e-commerce citó un posteo de X en el que un usuario le preguntó a la inteligencia artificial Grok cuál era el monto total de dinero que aparecía en los siete videos que se dieron a conocer este sábado. El resultado fue un estimado de entre 200 y 400 millones de dólares acumulados en el vestidor de la modelo.

“Entre $20 y $40 palos... Pero Adorni tenía una ‘cascada’... ”, ironizó al respecto Galperin.

En su comentario, el empresario hizo alusión a la declaración jurada del contratista Matías Tabar , que reveló que el jefe de Gabinete —y en ese entonces, vocero presidencial— Manuel Adorni , gastó cerca de US$245.000 en efectivo y sin factura para remodelar su casa del country Indio Cua, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz.

Las refacciones incluyeron una pileta climatizada revestida en mármol y una cascada con un valor que ascendía a los 3400 dólares . Con estos detalles, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, dio un giro por el que el funcionario terminó presentando su declaración jurada.

Los videos de Cirio, por otro lado, se dieron a conocer en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a la modelo y su exesposo, el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde .

Las imágenes —que datan de 2023— son registros que habría grabado ella misma en los que se la puede ver dentro de un vestidor de hombre. Con la cámara de un teléfono, se pueden apreciar varios fajos de dólares envueltos en bolsas de plástico transparente y prolijamente ordenados en cajones y estantes del guardarropas. En cada pila hay al menos tres bolsas acumuladas una sobre otra.

El material exclusivo muestra cómo Cirio abre en primer lugar los cajones, en donde, debajo de remeras, hay bolsas con 10 fajos de dólares . Luego, muestra cajas en los estantes inferiores en donde hay más fajos y abre una valija azul que también está repleta de bolsas con dólares. La observación de los videos permitió reconstruir que la cifra total alcanza los millones de dólares .

Presuntamente, el dinero se encontraba en la habitación que ocuparon Cirio e Insaurralde cuando aún eran pareja en la casa que tenían en el barrio Fincas de San Vicente, ubicado en la zona Sur del Gran Buenos Aires.

Según consignó este medio, la observación de los videos permite reconstruir que la cifra total de la fortuna oculta alcanza los millones de dólares .

Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. La separación se produjo en noviembre de 2022, aunque el divorcio se formalizó en julio de 2023. El escándalo del “ yategate ” —donde aparecieron fotos del político en un yate de lujo en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici— estalló después de que ya estaban separados. Sin embargo, la escena de dinero y lujo desató varias denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero .

Fuente: La Nación