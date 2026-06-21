Francisco Cerúndolo vs. Tommy Paul, en la final del ATP 500 de Queen’s

Francisco Cerúndolo (27° del ranking mundial) se mide ante Tommy Paul (28°) en la final del ATP 500 de Queen’s . El argentino viene de eliminar en las semifinales al estadounidense Brando Nakashima en tres sets, mientras que el norteamericano se impuso al francés Ugo Humbert por un doble 6-3. El partido es televisado por Disney+ y ESPN 4.

Cerúndolo, dirigido por el chileno Nicolás Massú (es su primer certamen a cargo), llegó a su octava final de ATP, la más trascendente de su carrera. Y busca su segundo título en césped, tras haber conquistado Eastbourne en 2023. Curiosamente, el rival de Cerúndolo en aquella definición sobre césped británica fue ante Paul: el porteño se impuso por 6-4, 1-6 y 6-4. El historial completo entre ambos lo lidera el porteño, por 5-2 (ganando los últimos tres, además; el último fue en Miami 2025).

Cerúndolo arrancó el partido en el court Andy Murray Arena de la mejor manera, quebrándole el saque a su rival en el game inicial. Y tuvo el temple para sostener su servicio cuando tuvo break point en contra, con lo que se adelantó 3 a 1, combinando su potente juego desde la base con algunas sutilezas en la red. En esta misma línea, el argentino se lució con un milimétrico drop shot para quedarse con su cuarto game y posicionarse 4-2, con un quiebre a favor. Todo bajo la supervisión de Massú, sentado al lado de una camiseta de la selección albiceleste con el estampado de Maradona, toda una cábala.

Cerúndolo contó con la inmejorable ocasión para quebrar a Paul y ubicarse 5-2 arriba, pero Paul reaccionó con su saque y una buena defensa y salvó su game de servicio, con lo que quedó 3-4. Cuando el argentino tuvo la oportunidad de quedarse con el primer set (5-4 arriba con su saque), se frustró en el intento y perdió su game en cero. Fue allí en donde empezó a sentir los primeros signos de nerviosismo, mientras su coach se paró en la tribuna para aplaudirlo y alentarlo.

Paul salió decidido a arrebatarle el set a Cerúndolo, aprovechando su sucesión de fallos e imprecisiones, sumado a la tensión. Finalmente, el primer set condujo al tie break. Y allí surgió el norteamericano, que se impuso 7-4 en el desempate, en un parcial que duró una hora y seis minutos. El argentino se fue desdibujando y perdiendo solidez, hasta ceder el set.

Más allá de que se quedó con la sensación de que dejó escapar el primer parcial, Cerúndolo recuperó parte de su mejor tenis y empezó a caminar el segundo parcial, dentro de un desarrollo equilibrado; cada uno mantuvo su servicio hasta el 2-2. Sin embargo, otra vez reapareció la inconsistencia y Paul le quebró para adelantarse por 3-2.

Cerúndolo está buscando transformarse en el octavo argentino en ganar un título ATP 500 desde que la serie comenzó en 2009 y el primero en lograrlo sobre césped. De ser así, se convertiría en el primer argentino en ganar el título en el Queen’s Club en la historia y obtendría su quinto título ATP Tour, uniéndose a Andy Roddick y Feliciano López como los únicos hombres en ganar tanto el título de Queen’s Club como el de Eastbourne.

Fran ocupa el puesto número 22 en el ranking en vivo y podría ascender al número 20 si se convierte en el campeón.

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Fuente: La Nación