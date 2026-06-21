Henry Ford, empresario: “Prefiero que 20 mil empleados estén contentos y bien alimentados a que unos pocos se hagan millonarios”

Más allá de transformar para siempre la industria automotriz con la producción en serie, Henry Ford dejó múltiples frases que marcaron la manera de entender el trabajo hasta la actualidad.

El fundador de Ford Motor Company aseguró en 1914: “Prefiero que 20 mil empleados estén contentos a que unos pocos se hagan millonarios” . Esta reflexión se vio reflejada en una decisión histórica para aquel entonces: aumentar el salario de sus trabajadores a cinco dólares por día.

En aquella época, los empleados pasaban largas jornadas realizando tareas repetitivas y las fábricas crecían de manera desenfrenada. Ante esta situación, Ford mejoró el pago de sus obreros para retenerlos y mejorar el funcionamiento de la compañía.

Más allá de beneficiar a los trabajadores, la histórica medida también buscaba fortalecer la producción . Desde el punto de vista de Ford, una compañía podía crecer mejor si sus empleados estaban satisfechos y tenían buenas condiciones de vida.

Algunas claves de esta decisión fueron:

Esta frase de Ford transmite una idea simple, pero poderosa. Para el empresario, el éxito de la empresa no depende solo de los dueños, sino de aquellos que trabajan día a día para mantenerla en pie .

Es por esto que, al hablar de 20 mil empleados contentos, Ford sostenía que repartir las ganancias era más importante que enriquecer a algunos directivos .

Así, aunque Ford dejó esta frase hace más de un siglo, es una reflexión que aún sigue vigente y se utiliza al hablar de trabajos, salarios y responsabilidad empresarial .

Fuente: TN