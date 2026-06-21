Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina este domingo

Este domingo 21 de junio empezó el invierno y el frío ya se siente en varios sectores de la Argentina. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , en al menos diez ciudades se registró menos de 3°C .

La ciudad más fría de la Argentina estuvo hoy en El Calafate (Santa Cruz) , con una temperatura de -2,6°C , sensación térmica de -7,2°C y humedad del 91%.

El segundo puesto fue para La Quiaca (Jujuy) , con una temperatura de -1,9°C y humedad del 48%.

El podio lo completó una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Tandil , que registró -0,7°C y humedad del 95%.

El top diez de las ciudades más frías de la Argentina para hoy quedó de la siguiente manera:

Fuente: TN