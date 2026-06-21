Tragedia en Berisso: un hombre de 62 años se cayó de su moto y murió atropellado por un auto

Un hombre de 62 años murió este sábado en un accidente en Berisso, cerca de La Plata. El hecho ocurrió en el barrio Los Talas, cuando la víctima, que manejaba una moto, cayó al asfalto y fue arrollado por un auto frente en la intersección de la ruta 15 y 97.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre fue identificado como Gerardo Zyromski, vecino de Berisso, quien conducía una Suzuki DL 1000. El otro vehículo involucrado fue un Renault 19 manejado por un hombre mayor, que resultó ileso.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el motociclista perdió el control por razones aún desconocidas, cayó a la calle y fue arrollado por el auto que se trasladaba detrás de él, que no pudo esquivarlo.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al motociclista debajo del auto , mientras que la moto terminó desplazada a varios metros del punto del incidente, detallaron los medios locales.

Inmediatamente, los efectivos dieron aviso a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando paramédicos intentaron asistir a Zyromski, solo pudieron constatar que había muerto en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

La zona del choque fue preservada para que los peritos pudieran trabajar y recolectar pruebas. La UFI N°12 intervino en el caso y ordenó la búsqueda de testigos, peritajes, el secuestro de ambos vehículos y la realización del test de alcoholemia al conductor del auto.

En el lugar del hecho, también trabajaron los equipos de Defensa Civil y Seguridad Vial.

Fuente: TN