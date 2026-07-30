Muerte en la Ruta 63: El conductor del auto hallado muerto tenía un corte de 16 centímetros en su garganta

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La investigación por la muerte de Nicolás Ricardo Compagnucci, de 28 años, ingresó en una etapa clave mientras la Fiscalía de Dolores intenta reconstruir las últimas horas de la víctima, cuyo cuerpo fue hallado dentro de su automóvil sobre la banquina del kilómetro 27 de la Ruta Provincial 63, en jurisdicción del partido de Tordillo.





El hallazgo se produjo cuando personal de AUBASA advirtió la presencia de un Peugeot 408 gris detenido a un costado de la ruta. Al acercarse, encontraron al joven sin vida, con una profunda herida cortante en el cuello, por lo que se dio inmediata intervención a la Policía Científica y a la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Dolores, a cargo del fiscal Mario Pérez.





Los primeros peritajes confirmaron que la lesión presentaba una importante extensión y características que motivaron un amplio despliegue investigativo para determinar cómo ocurrió el hecho.





Por estas horas, los investigadores trabajan sobre distintas líneas de análisis y no descartan la posibilidad de un crimen con características mafiosas, mientras avanzan con la recolección de pruebas periciales y testimoniales.





En ese marco, se intenta establecer el recorrido realizado por Compagnucci antes de llegar al lugar donde fue encontrado, además de reconstruir sus últimos movimientos mediante cámaras de seguridad, registros de peajes, comunicaciones telefónicas y pericias sobre su vehículo.





Las imágenes incorporadas a la causa indicarían que el joven atravesó el peaje de Samborombón circulando solo a bordo del Peugeot 408, aunque los investigadores buscan determinar si posteriormente tuvo contacto con otras personas.





También se realiza un exhaustivo chequeo de sus antecedentes personales, laborales y de sus vínculos recientes para establecer si existía algún conflicto previo, amenazas o situaciones que permitan orientar la investigación.





Fuentes vinculadas al expediente señalaron que Compagnucci viajaba asiduamente hacia la Costa Atlántica, un dato que ahora forma parte del análisis para reconstruir su rutina y determinar el motivo de su presencia en esa zona al momento del hecho.





La autopsia y las restantes pericias científicas serán determinantes para establecer la mecánica de la muerte y precisar si existió la participación de terceros.





Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas investigativas y continúa reuniendo evidencia para esclarecer un caso que, por sus características, generó un fuerte impacto en la región.