MAR DEL PLATA: Terribles agresiones de un enfermero a una abuela que estaba a su cuidado en un geriátrico

ZONALES





Una abuela internada en un hogar para adultos mayores sufrió lesiones importantes y maltratos reiterados de parte de un empleado que, según se pudo corroborar con videos del sistema de monitoreo interno que tiene el propio establecimiento, la golpeó en el rostro y luego la sacudió en varias oportunidades para acostarla mientras le repetía una palabra: “Morite”.





Familiares de la mujer y los propios responsables del lugar, según se pudo conocer, realizaron la correspondiente denuncia que habilitó la apertura de una causa penal que en principio sería por lesiones pero podría tener una calificación más amplia y agravada.





Los propietarios del hogar David, de Funes al 1700, pusieron a disposición las grabaciones que permiten ver con este sujeto, que sería enfermero, castiga a la mujer mientras le da la comida con una cuchara. Como ella se resiste a abrir la boca la golpea por debajo de la nariz con el utensillo y le ingresa el alimento por la fuerza.





En el video se ve que la mujer reacciona con intentos de defenderse frente al uso de fuerza del empleado. La reacción del sujeto es forzarle el brazo e inmediatamente moverla con la silla de ruedas del lugar donde estaba hacia una habitación.





Otra cámara de seguridad muestra cuando, con sacudones violentos, la retira de la silla de ruedas y la lleva a la cama. Siempre con empujones y maltratos le quita la ropa y le repite en varias oportunidades la misma expresión: “Morite, por qué no te morís”.





Los registros datan de este lunes por la noche, poco después de las 19. Mientras se da la situación de agresión al momento de comer se escucha que el empleado habla con alguien más del personal por esta dificultad que afronta con la interna. Pero no hay una reacción de cuidado o para evitar que la agresión se produzca o repita.