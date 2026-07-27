El nutricionista de Messi y la Selección recordó el tenso momento en que no pudo ver a Maradona para armarle un plan de comidas

El nutricionista de la Selección Argentina declaró este lunes en una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) , a quien debía diagramarle un plan de alimentación pero que no pudo verlo llevarlo a cabo ya que no pudo ver al ex futbolista cuando lo visitó en el barrio privado donde terminaría muriendo el 25 de noviembre de 2020.

La segunda jornada en medio de la feria judicial tuvo como dato atípico la presencia de hijos y familiares de abogados, quienes presenciaron la audiencia N° 30 ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón , del Tribunal N° 7 de San Isidro.

El único testigo propuesto por la fiscalía era Luciano Spena (45) , actual nutricionista de Lionel Messi y de toda la Selección Argentina.

Antes del inicio de la jornada, varios abogados bromearon con preguntarle, bajo juramento de ley de decir la verdad, que el testigo dijera qué sucedió en la previa de la final de la Copa del Mundo ante España.

Con 20 años de experiencia, el licenciado en nutrición indicó que el médico clínico Pedro Di Spagna –uno de los imputados en la causa- le sugirió que la obra social Swiss Medical lo convocara para realizar una interconsulta para poder diagramar un plan de alimentación a Maradona.

Fue citado ya que el miércoles 18 de noviembre de 2020 concurrió junto a Di Spagna a la casa del lote 45 del barrio San Andrés, de Benavídez, partido de Tigre. Antes lo había contactado la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini , también acusada en el juicio.

Ya en la vivienda fueron recibidos por Gianinna Maradona . Luego aguardaron que llegara el neurocirujano Leopoldo Luque para que le diera la orden de ingreso para ver al paciente, que estaba descansando en su casa.

"Esperamos 20 minutos hasta que llegó el doctor Luque. Nos saludó e ingresó a ver el paciente. Él nos iba a dar la potestad de revisarlo. Lo esperamos, habrán pasado unos 30 minutos y escuchamos discusiones, gritos, más desde el paciente hacia el doctor Luque . Lo miraba a Pedro como que era rara la situación, asombrados. Sale Luque y nos dice que no era un buen día para poder verlo. Lo miro a Pedro y él le dice que prefiere que se lo diga el paciente o las hijas", recordó el médico.

En eso, Gianinna ingresó a la habitación donde estaba su papá. Luego de unos minutos salió y dijo que "no era un buen día, que no se podía ver al paciente", señaló Spena.

"Creo que le había tirado una piña a Luque . Pedro le dice que nos quedamos el tiempo que haga falta. Uno quería ayudar en esa situación, de ayudar al paciente. No hubo caso, no lo pudimos ver", remarcó el testigo.

Spena dijo que Di Spagna le comunicó lo que pasó a Forlini y que estaban a disposición para verlo los días siguientes, inclusive el fin de semana. "Al otro día me llama Pedro y me dice que no vamos a poder ir, que Forlini le dijo que era hasta contraproducente porque no era un buen momento para que lo fuéramos a ver ", sostuvo.

Patricio Ferrari , uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, exhibió un chat donde Forlini dice en el denominado " Chat Tigre " (integrado por Di Spagna, el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni , todos los enfermeros), donde comentó que la psiquiatra Agustina Cosachov decía que era lo fuera a ver directamente la semana siguiente.

Luego, en otro audio, Cosachov avisó que podían ir a verlo el fin de semana si era necesario.

"¿Usted podría haber ido el el viernes, sábado o domingo?", le preguntó Ferrari. "Sí, nosotros estábamos con total disposición. Hubiese estado bueno que nosotros pudiéramos ayudar ", contestó.

Silvia Petroff , quien forma parte del equipo de Fernando Burlando y que asumió hoy la representación de Dalma y Gianinna ante la ausencia del abogado mediático, le preguntó al testigo cuál era la información que tenía sobre la salud de Maradona.

"Que estaba cursando un post operatorio de un hematoma subdural, nada más", respondió, y que esperó a Luque "porque era el encargado de salud , era el que nos daba el 'ok' para ingresar y quien se presentó como el médico de Maradona".

Diego Olmedo , defensor del psicólogo Carlos Díaz , lo interrogó sobre si le dijeron qué venía comiendo Maradona durante su estadía en la casa de Tigre.

"En una reunión informal con la cocinera le hacía de comer lo que el paciente quería comer, estaban preocupado de que coma. También sobre un cuadro de indigestión", sostuvo, con relación a un episodio donde el ex futbolista había cenado camarones con brócoli.

"¿Tuvo pacientes con adicción al alcohol y sustancias?", repreguntó Olmedo.

"Una cosa es el plan nutricional y otra son las adicciones. Obvio que si tiene adicción al alcohol, si no la puede controlar, es difícil que lo lleve adelante. Siempre es mejor las dos intervenciones. A mí no me dijeron que tenía adicción al alcohol . Hubiese sido importante que lo hubiese visto y que me lo hubiesen dicho. No tuve episodios semejantes donde el paciente no quería verme", aseguró.

El último turno de preguntar fue de Roberto Rallín , uno de los defensores de Luque. "Hola Robert", lo saludó Spena, como si lo conociera. Esto derivó a que el juez le llame la atención al testigo para que tenga "un poco más de formalidad".

"Si estaban Luque y las hijas, ¿quién entiende que no lo quería ver?", preguntó el defensor. "Entiendo que Maradona, pero no sé si estaba en las facultades de que si quería vernos o no ", contestó el testigo.

Spena aseguró que para el entorno de Maradona "era que el paciente coma". Luego se le leyó la epicrisis de la Clínica Olivos, donde fue operado y que indicaba que comía con sal. El nutricionista no respondió ya que él no intervino en esa instancia.

Antes de reiterarse, luego de casi 45 minutos, se levantó, saludó a los jueces y a los secretarios, se dio vuelta, miró a los abogados y al público, levantó la mano y saludó con un " chau chicos ". La acción, que recordó el momento de agradecimiento de los jugadores de la Selección, causó sonrisas en varios de los presentes.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín