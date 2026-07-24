Dictaron prisión preventiva para una mujer acusada del homicidio de su ex pareja en medio de un robo en Río Negro

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formalizó cargos contra una mujer señalada por su presunta participación en un homicidio , ocurrido en la localidad de Allen .

La investigación sitúa el hecho entre el 8 y el 10 de julio, cuando el cuerpo sin vida de Ricardo Marín fue hallado en su vivienda . Según la acusación, la entrada al domicilio y los acontecimientos posteriores habrían estado motivados por un robo , acto que derivó en la muerte violenta del propietario.

La fiscal Verónica Villarruel expuso ante la jueza de garantías que la sospechosa habría ingresado al domicilio de Marín empleando su propia llave, sin forzar puertas ni ventanas.

Este acceso fue posible debido al vínculo previo que existía entre ambos , situación que, de acuerdo con los elementos reunidos en la causa, fue aprovechada para perpetrar el delito , según informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

La mujer no actuó sola: la acompañaba un hombre cuya situación procesal será definida una vez que reciba el alta médica, ya que permanece internado en el hospital local.

Una vez dentro de la vivienda, la víctima fue agredida físicamente por ambas personas. Tras el ataque, los acusados sustrajeron un teléfono celular, una billetera y llaves de dos vehículos, abandonando el lugar a continuación.

El informe preliminar de autopsia concluyó que Marín murió a causa de múltiples golpes en la cabeza y presentaba signos de estrangulamiento . El hallazgo del cuerpo fue realizado por efectivos de la Comisaría Sexta , tras el aviso de uno de los hijos de la víctima , quien alertó a la Policía por la falta de contacto.

La Fiscalía , integrada además por la adjunta Laura Tronelli , enumeró en audiencia los indicios acumulados durante las primeras etapas del proceso. Entre ellos se destacan actas de procedimiento, declaraciones de familiares y registros de cámaras de seguridad . Los testimonios permitieron establecer el último momento de uso del teléfono móvil de Marín, lo que ayudó a delimitar la franja horaria del hecho.

El análisis de horas de material fílmico resultó clave: se identificó a la imputada y a su acompañante , dirigiéndose hacia la casa de la víctima alrededor de la 1.30 y regresando aproximadamente cuarenta minutos después al lugar donde ambos residían. Además, vecinos del barrio aportaron información sobre la relación previa entre Marín y la mujer , mencionando antecedentes de conflictos por hechos de robo atribuidos por el propio Marín en ocasiones anteriores.

En el marco de la causa, la Policía llevó a cabo allanamientos en los que se incautaron prendas con posibles manchas de sangre, así como otros elementos personales de la sospechosa, quien fue detenida en General Roca dos días antes de la audiencia. La Fiscalía anticipó que estos objetos serán sometidos a pericias técnicas y genéticas para certificar su relación con el hecho investigado.

Durante la exposición, se detalló que la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público, junto con el Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro , encabezaron las diligencias en el domicilio. Se relevaron huellas y rastros, y se incorporaron entrevistas a familiares, incluidos los hijos de Marín, quienes aportaron información sobre movimientos de cuentas bancarias y el entorno personal de la víctima.

En relación a la medida cautelar, la fiscal argumentó que existía riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación . Explicó que la imputada permaneció más de diez días sin ser localizada luego de que se librara la primera orden de detención el 11 de julio, mientras que el hombre que la acompañaba fue encontrado en ese momento. De acuerdo con la Fiscalía, estos antecedentes justificaban la necesidad de una prisión preventiva efectiva.

Fuente: Infobae