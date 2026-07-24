Denunciaron por tortura a un hombre que pateó en el rostro a su hija de 3 años cuando volvían del mercado

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El Ministerio Público de Paraná (MP-PR) denunció formalmente al hombre de 31 años que fue filmado mientras pateaba en el rostro a su hija de 3 años en la ciudad de Francisco Beltrão. Además de tortura, también fue acusado por dos delitos de lesiones corporales calificadas.





El hecho ocurrió el 5 de julio y quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que el hombre golpea a la niña con una patada en el rostro, provocando que caiga al suelo.





Según la investigación, los episodios de violencia no se limitaron a esa agresión. El Ministerio Público indicó que el acusado también sometía a sus dos hijos a otros actos de tortura, obligándolos a arrodillarse sobre tapas de botellas, granos de maíz para pochoclo y porotos como forma de castigo.





La causa continúa en la Justicia, mientras el hombre permanece imputado por los graves hechos denunciados.