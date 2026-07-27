“Carne de cañón” argentina: alerta de Interpol por una red que recluta ex policías y militares para la guerra en Ucrania

"Se logró detectar la modalidad del reclutamiento de hombres jóvenes ex integrantes de las Fuerzas Públicas con conocimiento de manejo de armas de fuego para ser trasladados mediante ofertas laborales engañosas hacia las zonas de conflicto armado en el continente europeo, ocultando la naturaleza real de las actividades, la firma de contratos en idiomas desconocidos , la retención de documentos, la imposición de condiciones coercitivas y en algunos casos, la vinculación directa a hostilidades armadas".

Asi empieza el "Alerta Morada" que Interpol Colombia giró a sus pares de la región el pasado jueves 23 de julio. Bajo el titulo "Modus Operandi: Trata de Personas con fines de Trabajo forzoso en Conflicto Armado", la circular describe cómo se manejan las bandas que llevan carne fresca a la guerra Ucrania - Rusia, ya sea para el lado ruso como para el ucraniano.

Apenas unos días después de esta circular, por pedido del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola, se detuvo a una ex policía de la Bonaerense acusada de reclutar jóvenes de bajo recursos para llevarlos a pelear con las tropas de Volodimir Zelensky. Según el planteo de la Justicia, la oferta era engañosa y ponía a los potenciales soldados en riesgo a cambio de un pago tan tentador como incomprobable: entre mil y tres mil dólares , dependiendo de lo cerca que estuvieran del frente de batalla.

El caso de la ex agente Griselda Inés Ortiz (45) -cuyo ex marido, un ex policía de la Federal, quedó prófugo- es uno de los siete que recopilaron los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Estas investigaciones en su mayoría tramitan en la Justicia Federal de Lomas de Zamora porque es la jurisdicción del Aeropuerto de Ezeiza. Aunque también habría un caso en Tucumán y otro en Santa Fe.

La Cancillería Argentina esta siguiendo el fenómeno de cerca hace varios meses alertada por argentinos que pidieron ayuda en Ucrania , cuando se vieron acorralados por una situación.

Al parecer la guerra entre Zelensky y Vladimir Putin se alimenta de extranjeros. Algunos versiones indican que desde el año 2022, unos 27 mil extranjeros ( de unos 130 países) fueron reclutados para el conflicto bélico. Latinoamérica no es la excepción.

Según las fuentes consultadas por Clarín , Colombia es el principal país afectado por su historia de conflictos armados entre insurgencias de derecha y de izquierda. El principal empleador seria Rusia. A su vez México nutre las filas con gatilleros de los carteles. Y Argentina es mercado propicio - al parecer para el frente ucraniano- por la crisis económica y la falta de salida laboral.

En un comunicado oficial los fiscales federales que investigan a la ex policía Ortiz detallaron que "las supuestas condiciones contractuales no podían ser reveladas (a los reclutados) por razones de seguridad, por lo que les brindaban un contrato redactado en idioma ucraniano que contenía las actividades ajenas al ámbito militar que desarrollarían en el país extranjero . Además les impartían instrucciones a los ciudadanos acerca de la versión que debían brindar en el aeropuerto a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria o de la compañía aérea ante el eventual caso de ser consultados sobre el motivo del viaje y los forzaban a decir que iban a trabajar en el área de construcción ."

Esto ocurrió en marzo cuando cuatro hombres fueron demorados por la PSA y esa pista terminó llevando a la ex policía bonaerense que los había reclutado y que tenía un pasado como mercenaria en Ucrania. Un análisis de sus itinerarios de viaje reveló que todos volarían con Turkish Airlines a Estambul, Turquía, con escala en Chisinau, en la República de Moldavia. Luego ingresarían a Ucrania con el pretexto de realizar trabajos de "reconstrucción de infraestructura" como obreros de la construcción para reparar los daños causados ​​por los bombardeos.

Dice la Circular Morada de Interpol detalla que la captación se hace "mediante falsas ofertas laborales con altos salarios y beneficios migratorios, dirigidas a perfiles específicos como ex militares; luego se genera confianza con empresas fachada, contratos aparentes y reuniones en Bogotá; posteriormente, se coordina el traslado internacional de las victimas hacia distintos países de Europa " , hasta ahí podría pensarse que todo es absolutamente voluntario.

Sin embargo el trasfondo es típico de trata de personas : "una vez en destino, las víctimas son sometidas a retención y control mediante confiscación de documentos, aislamiento y deudas ficticias, siendo obligadas a participar en actividades de combate en conflictos armados; finalmente, cualquier intento de oposición es reprimido con coerción, amenazas e intimidaciones, consolidando un esquema criminal transnacional de explotación laboral forzosa".

En abril de este año, los fiscales Colombo y Mángano habían puesto en conocimiento a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes ( REDTRAM ) de las posibles maniobras de captación y traslado de ciudadanos argentinos hacia Ucrania para intervenir en el conflicto armado entre ese país y la Federación de Rusia. Además, habían puesto el foco en la necesidad de adoptar medidas tempranas orientadas a la adecuada detección, prevención y abordaje interinstitucional de este tipo de modalidad delictiva, con el fin de propiciar el intercambio de información relevante entre los organismos que la integran.

Allí explicaron que el fenómeno presentaba “indicios de organización estructurada y transnacional, con intervención de reclutadores locales que seleccionan perfiles (en muchos casos ex militares o ex fuerzas de seguridad), coordinan contingentes grupales y gestionan reservas de viaje bajo modalidad solo de ida hacia países limítrofes del conflicto bélico”.

"Carne de cañón" barata para una guerra que parece no tener fin. Eso es lo que, por duro que suene, es lo que investiga la Justicia Federal Argentina hoy.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín