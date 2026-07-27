Con tres días de nevadas intensas, Bariloche entró a pleno en la temporada alta invernal: cómo seguirá el tiempo

Las intensas nevadas registradas desde el viernes en Bariloche y la cordillera llegaron con buenas noticias para el turismo en la temporada alta invernal, y algunos percances ya superados por los organismos provinciales, municipales y viales.

Las nevadas fueron cambiantes. Primero llegó la cola del “río atmosférico” del Pacífico que cubrió Mendoza y el centro de Chile, y enseguida se combinó con un frente muy frío del este, que a la nieve le agregó heladas de hasta 9 grados bajo cero . El domingo durante la mañana y el mediodía se registraron las nevadas más intensas y el lunes a la madrugada subió la temperatura, en el final del temporal.

Esto fue dejando acumulaciones diferentes, día por día. Las máximas llegaron a los 30 centímetros en los lugares más altos del ejido urbano y hasta casi un metro en el tercio superior del cerro Catedral -donde las pistas registran más de 50 centímetros de nieve pisada- y las montañas de Bariloche.

Para el centro de esquí de Bariloche, las condiciones son óptimas y los pronósticos de los próximos días anunciaron más nevadas y temperaturas bajo cero , lo que garantiza una buena temporada para los deportes invernales y actividades de nieve.

Como sucedió en los destinos invernales de la Patagonia, la nieve llegó rezagada y la intensidad del temporal que se desató el viernes, con temperaturas muy bajas, sorprendió a propios y extraños. El primer impacto se produjo en calles y rutas de la zona, donde los despistes se multiplicaron provocando numerosos inconvenientes.

Al mismo tiempo, las precipitaciones alegraron a los turistas en sus hoteles, paseos y recorridos céntricos, y reactivaron el movimiento en el cerro Catedral, como sucede en las mejores temporadas. Las postales que recorrieron el país y el mundo elevaron el flujo turístico y la ciudad se acomodó a su trajín invernal acostumbrado.

La nota de color de estos días la dio El Bolsón , que por estar a menor altitud que la región, no suele ver más que una pintada cada tanto con nevadas leves. Este sábado y domingo recibió una acumulación de entre 5 y 15 centímetros de nieve, lo que precipitó a vecinos y turistas a disfrutar del regalo natural. En el cerro Perito Moreno (centro invernal de El Bolsón), la concesionaria Laderas informó que la montaña ya comenzó a vivir una temporada memorable.

La Municipalidad de Bariloche mantuvo un esquema de servicios de emergencia, priorizando los recorridos del transporte público y los sectores turísticos, con el despeje simultáneo de decenas de máquinas viales, además de arrojar arena y sal en las calles para seguridad del tránsito vehicular.

El intendente Walter Cortés se puso al frente del trabajo de las delegaciones municipales y pasó de la alerta amarilla a declarar la emergencia climática el domingo, y pedir a la gente que en lo posible no salga de sus casas. El Consejo Escolar de Río Negro aplazó la vuelta a clases prevista para este lunes y el menor movimiento en las calles permitió normalizar el tránsito y los servicios de la ciudad.

Para el cerro Catedral y la concesionaria Alta Patagonia, las tormentas de nieve resultaron una bendición.

Hasta la semana pasada el complejo invernal de Bariloche sostenía el servicio a sus visitantes con su equipamiento de fabricación de nieve (40 cañones que congelan agua rociada y precipita en forma de nieve), y mantuvo corredores para esquiadores y snowbordistas desde la cumbre hasta la base. Con las nevadas continuó acondicionando las pistas normalmente, hasta lograr iniciar esta semana en condiciones óptimas. Parte del proceso son las detonaciones en algunas laderas fuera de pistas, para prevenir avalanchas.

Alta Patagonia sumó nuevos medios de elevación ya el viernes, ampliando la superficie esquiable a los sectores de las telesillas Séxtuple Express, Punta Nevada, Lynch y La Hoya, para esquiadores de nivel intermedio y avanzado.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé más frío intenso y nevadas hasta el jueves en Bariloche y la región. Ahora, alternado con vientos de hasta 69 km/h. El miércoles será la jornada más fría, con 6 grados bajo cero.

La probabilidad de nevadas varía entre el 40% y el 70% durante el lunes y el martes, con vientos del oeste de hasta 50 km/h y ráfagas de 69 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 5° y -4° .

La máxima del miércoles 29 será de apenas 0°, aunque sin precipitaciones pero sí con alto riesgo de formación de hielo. Las nevadas reaparecerán el jueves 30, con probabilidad de entre 40% y 70% y vientos de hasta 41 km/h.

El viernes 31 se perfila como la jornada más estable de la semana, con una máxima de 6°, una mínima de -1° y baja probabilidad de precipitaciones.

El SMN aún no publicó el pronóstico extendido para el sábado 1° y el domingo 2 de agosto.

Periodista. Corresponsal de Clarín en Río Negro y Chubut.

Fuente: Clarín