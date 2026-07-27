Caso Isabella: detuvieron a Lucía Sosa, la mamá de la bebé que murió en Villa Gesell

Lucía Sosa, mamá de Isabella Aguirre, la beba fallecida en Villa Gesell, fue detenida esta tarde mientras se desarrollaba una marcha para pedir justicia por la nena . La fatídica historia salió a la luz a principios de la semana pasada, cuando se conoció que Isabella había muerto de la misma forma que sus hermanitas en 2013 y 2016.

La nena de dos años murió por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco , según reveló la autopsia. Su detención fue confirmada a Clarín por fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo .

Todo comenzó el sábado pasado, cuando la niña fue trasladada al Hospital Municipal de Villa Gesell. Sosa alegó que su hija estaba ingiriendo una mamadera cuando sufrió una broncoaspiración , descompensándose instantes después.

La nena llegó a las 16.50, sin signos vitales. Murió una hora más tarde, a las 17.53. Se supo que no se hallaron signos de violencia, ya sean de viejos o recientes.

En un primer momento, el expediente judicial se caratuló como "averiguación causales de muerte" y tanto la madre como el padre de la nena, Daniel Aguirre -actual pareja de Lucía Sosa- fueron notificados de estas actuaciones.

La mujer de 43 años ya había perdido dos hijos de cinco y once meses con una pareja anterior, Héctor Javier Picart (62). Por el caso de uno de ellos estuvo detenida junto a Picart con prisión preventiva. Fueron acusados por "presunto abuso y homicidio" y estuvieron detenidos casi dos años.

Finalmente fue absuelta tras un juicio celebrado en un tribunal de Mar del Plata en 2018, que consideró que no había pruebas de maltrato o abuso para con la menor fallecida. En medio de ese proceso se descubrió la muerte de otra de sus hijas en 2013.

En ambos casos, los informes médicos atribuyeron los decesos a complicaciones respiratorias y no a lesiones traumáticas. Pero igualmente le quitaron la tenencia de sus otros cuatro hijos.

Posteriormente, Sosa decidió mudarse a Villa Gesell en donde tuvo dos hijos más con otra pareja, Daniel Aguirre. Una fue Isabella.

Fuentes de la investigación afirmaron a Clarín que próximamente se tomará declaración testimonial de Lucas Ruiz, el hijo de 17 años de Sosa que fue adoptado por otra familia y que ya denunció abiertamente en medios de comunicación que de pequeño había sufrido episodios de violencia extremos por parte de Sosa y su pareja de ese momento. También declarará su madre adoptiva.

Según pudo saber este diario existe también una citación de declaración en la Fiscalía N° 6 de Villa Gesell para Héctor Javier Picart, expareja de Lucía y padre de las dos nenas que fallecieron en Mar del Plata.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín