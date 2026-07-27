El estremecedor relato de la mamá de la joven asesinada por su expareja en Córdoba: “Salté por la ventana para pedir ayuda”

A una semana del femicidio de Rocío Belén Gómez en Córdoba , su madre señaló contra el único detenido, Maximiliano Baudraco , expareja de la joven, a quien acusó de haber ejercido violencia durante la relación. Además, exigió que permanezca detenido: “ Quiero que pague por lo que le hizo ”, reclamó.

“Veía venir que iba a pasar algo grave . Hoy vine con la fuerza para pedir justicia”, sostuvo Miriam Palacios en declaraciones a e lDoce.

Recordó que la noche del crimen habían celebrado juntas su cumpleaños. Después se fue a dormir hasta que los gritos de su hija la despertaron en medio de una discusión con Baudraco.

“Pensaba que le estaba pegando como siempre que le pegaba. Yo salté por la ventana para ir a pedir ayuda y no pude hacer nada”, contó al recordar los minutos previos al femicidio.

La madre de Gómez explicó que no intervino porque también había sido víctima de la violencia del acusado. “ Tenía miedo de que me hiciera lo mismo que le hizo a ella ”, indicó.

En ese sentido, explicó que años atrás ella lo había denunciado por haberla agredido. Esa causa terminó con una condena de dos años y dos meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de coacción, resistencia a la autoridad y daño calificado, todos en concurso real.

“Tenía una orden de no acercarse, pero él lo hacía igual ”, aseguró. También contó que insistía para que su hija terminara la relación y priorizara su bienestar y el de sus tres hijas, la menor de ellas en común con el femicida.

“Era un tipo violento, pero ella nunca me hizo caso. Cuando yo salté por la ventana le dije: ‘No le pegues más, por favor’. Siempre le pegaba piñas, pero nunca pensé que la había atacado con un cuchillo”, lamentó.

En la causa, Palacios es representada por la abogada Daniela Morales Leanza , que pidió analizar cómo actuó la Justicia antes del crimen. “Hay que revisar qué tipo de controles realizó, qué informó y qué hizo o no hizo el juez de control en ese sentido”, planteó la letrada.

Morales Leanza fue más allá y sostuvo que, a su entender, el femicidio podría haberse evitado. “Sin lugar a dudas, Baudraco debía estar preso. Por lo poco que he tomado conocimiento, entiendo que es un femicidio que se podría haber evitado ”, concluyó.

Fuente: TN