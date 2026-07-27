Giro en la investigación por la muerte de una policía frente a una comisaría en La Matanza: detuvieron a su exnovio

La investigación por la muerte de Leila Salomé Sosa frente a una comisaría de La Matanza dio un giro este lunes. La Justicia detuvo a su expareja Lucas Nahuel López , de 27 años, al considerar que existen elementos que indican que la mujer era víctima de violencia de género , según indicaron fuentes judiciales a TN .

López había ido el sábado a la dependencia policial de San Carlos para denunciar a Sosa por los daños que, según su versión, había provocado en autos de la familia y en los vidrios de su casa.

Mientras un oficial tomaba la denuncia, la policía llegó hasta la seccional y esperó en la vereda. Después de ser atendida, le pidieron que aguardara para dar su versión de los hechos. Apenas unos instantes más tarde se escuchó una detonación: Sosa se había disparado con su arma reglamentaria .

Una ambulancia la trasladó de urgencia al Hospital Paroissien, en Isidro Casanova, pero llegó sin vida. En un primer momento, el fiscal de Homicidios Adrián Arribas ordenó las pericias correspondientes y secuestró el arma utilizada por la víctima.

Sin embargo, el avance de la investigación reveló nuevos elementos que modificaron el rumbo de la causa.

Con el paso de las horas, la investigación quedó en manos de la fiscal Lorena Pecorelli , titular de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, quien reunió una serie de pruebas que permitieron cambiar el enfoque del expediente . Los investigadores creen que Sosa y López tenían una relación atravesada por la violencia de género.

Entre los elementos más relevantes fue el informe preliminar de la autopsia , que detectó que el cuerpo de la joven presentaba “equimosis” en distintas partes, según pudo saber TN . A eso se sumaron el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.

A partir de las pruebas incorporadas a la causa, la Justicia ordenó la detención de López, imputado por lesiones agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género . Durante la indagatoria ante la fiscal Pecorelli, el acusado optó por no declarar .

Fuente: TN