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La psicología asegura que las personas que no saludan en el trabajo no sólo son mal educadas

Redacción CNM junio 15, 2026

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Saludar en el trabajo parece algo básico, casi automático. Sin embargo, no todos lo hacen y, cuando alguien ignora a sus compañeros, el ambiente se vuelve incómodo y hasta tenso.

Según la psicología , el saludo no es solo una formalidad: es una forma de reconocer al otro y de mostrar respeto . Puede ser verbal o no verbal, pero siempre cumple la función de abrir la puerta a la interacción y a la buena convivencia en el equipo.

En muchos casos, la ausencia de saludo no responde solo a la mala educación o a la arrogancia . Un estudio publicado en la revista Personality and Social Psychology Bulletin señala que las personas que se sienten superiores suelen reducir las señales de afiliación , como el saludo. Es una manera sutil de marcar distancia o de dejar en claro una posición de poder.

Pero no siempre se trata de ego. La ansiedad social también juega un papel clave . Según el psicólogo Sergi Rufi , de la Universidad de Barcelona, hay quienes evitan saludar por miedo al juicio de los demás. El temor a ser señalados o a no recibir respuesta puede ser tan fuerte que prefieren pasar desapercibidos, incluso de manera inconsciente.

Para muchos, no recibir un saludo es una falta grave . El gesto, aunque pequeño, puede afectar el clima laboral y la percepción de respeto entre colegas. Además, para quienes sufren ansiedad social, arriesgarse a saludar y no obtener respuesta puede ser vivido como una amenaza , lo que refuerza el aislamiento.

Los especialistas recomiendan una exposición gradual : empezar con saludos cortos a personas conocidas y, de a poco, animarse a interactuar con más compañeros. Así, se puede ir perdiendo el miedo y mejorando la confianza en el entorno laboral.

En definitiva, saludar no es solo una cuestión de modales : es una herramienta clave para construir vínculos y un ambiente de trabajo más sano y respetuoso.

Fuente: TN


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