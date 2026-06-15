La psicología asegura que las personas que no saludan en el trabajo no sólo son mal educadas

Saludar en el trabajo parece algo básico, casi automático. Sin embargo, no todos lo hacen y, cuando alguien ignora a sus compañeros, el ambiente se vuelve incómodo y hasta tenso.

Según la psicología , el saludo no es solo una formalidad: es una forma de reconocer al otro y de mostrar respeto . Puede ser verbal o no verbal, pero siempre cumple la función de abrir la puerta a la interacción y a la buena convivencia en el equipo.

En muchos casos, la ausencia de saludo no responde solo a la mala educación o a la arrogancia . Un estudio publicado en la revista Personality and Social Psychology Bulletin señala que las personas que se sienten superiores suelen reducir las señales de afiliación , como el saludo. Es una manera sutil de marcar distancia o de dejar en claro una posición de poder.

Pero no siempre se trata de ego. La ansiedad social también juega un papel clave . Según el psicólogo Sergi Rufi , de la Universidad de Barcelona, hay quienes evitan saludar por miedo al juicio de los demás. El temor a ser señalados o a no recibir respuesta puede ser tan fuerte que prefieren pasar desapercibidos, incluso de manera inconsciente.

Para muchos, no recibir un saludo es una falta grave . El gesto, aunque pequeño, puede afectar el clima laboral y la percepción de respeto entre colegas. Además, para quienes sufren ansiedad social, arriesgarse a saludar y no obtener respuesta puede ser vivido como una amenaza , lo que refuerza el aislamiento.

Los especialistas recomiendan una exposición gradual : empezar con saludos cortos a personas conocidas y, de a poco, animarse a interactuar con más compañeros. Así, se puede ir perdiendo el miedo y mejorando la confianza en el entorno laboral.

En definitiva, saludar no es solo una cuestión de modales : es una herramienta clave para construir vínculos y un ambiente de trabajo más sano y respetuoso.

Fuente: TN