Si tenés goteras y humedad, usá este nuevo producto que repara y protege tu casa, sin obras ni albañiles

Con la llegada de las lluvias, las goteras, filtraciones y grietas se convierten en un dolor de cabeza para cualquier hogar. Pero existe un producto que promete terminar con estos problemas de manera rápida, sencilla y sin gastar una fortuna: el IMPAC Cemento Plástico Acrílico Blanco .

Este cemento plástico, que se vende en ferreterías y grandes cadenas como Home Depot, es una pasta lista para usar que resana y repara grietas, fisuras y puntos críticos en techos y paredes. Su gran ventaja es que no necesita mezclas ni preparaciones especiales: se aplica directo sobre la superficie y en pocas horas queda listo para seguir trabajando.

El IMPAC Cemento Plástico Acrílico Blanco está pensado para atacar los puntos más vulnerables de cualquier construcción:

Se puede usar tanto en arreglos chicos como en trabajos de mantenimiento más grandes, y es ideal para preparar la superficie antes de aplicar un impermeabilizante.

Una de las claves de este producto es que tiene fibras de refuerzo incorporadas . Esto le permite soportar los movimientos naturales de las construcciones (contracciones y expansiones por cambios de temperatura) sin que se vuelva a abrir la grieta.

Además, su formulación flexible acompaña los movimientos de la superficie y mantiene la adherencia, al evitar que el problema vuelva a aparecer.

El cemento plástico acrílico es muy versátil y adhiere bien sobre concreto, lámina galvanizada, fibrocemento, poliuretano y otras superficies compatibles con sistemas acrílicos . Es un producto libre de asbesto , lo que lo hace más seguro para trabajos en casas y departamentos.

El tiempo de secado va de una a tres horas , según el clima y el espesor aplicado. Después de eso, ya se puede aplicar el impermeabilizante acrílico.

Eso sí, no se recomienda trabajar en días de lluvia ni con temperaturas extremas (menos de 10°C o más de 45°C).

Fuente: TN