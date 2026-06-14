La policía de Brasil informó que el youtuber Gaspi es una de las víctimas del choque de helicópteros

Según informó la policía de Brasil, entre las víctimas fatales del choque entre helicópteros en Río de Janeiro se encuentran el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como “Gaspi”, y el cantante estadounidense Oliver Tree, ambos con millones de seguidores y una fuerte presencia en redes sociales. También iba el director del contenido de Gaspi, el director argentino Lucas Vignale.









El accidente ocurrió este domingo cerca de las 9 de la mañana. Según testigos, los dos helicópteros chocaron en el aire y cayeron sobre un estacionamiento del concesionario automotriz BYD.





Dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro y murieron seis personas. (Foto: Otempo Brasil)

El helicóptero donde viajaban Oliver Tree, Gaspi y los productores explotó al impactar contra el suelo. Las llamas se propagaron rápidamente a los coches eléctricos estacionados, provocando nuevas explosiones y una columna de humo visible a kilómetros.

Quiénes eran las víctimas del accidente





El choque involucró a dos aeronaves: un Eurocopter AS 350 B2 (conocido como Squirrel) y un Bell 206B. En el primer helicóptero viajaban:





Alexandre Souza, piloto.

Gaspar Prim Díaz (Gaspi), youtuber argentino.

Lucas Brito Chaves (Lucas Frota), productor musical brasileño.

Lucas Vignale, director argentino de videoclips.

Nickel Oliver Tree, cantante y productor estadounidense.

En el segundo helicóptero, el único ocupante era:





Charles Marsillac, piloto.





El operativo de emergencia





El Departamento de Bomberos de Recreio recibió la alerta y desplegó un operativo con 45 efectivos y 15 vehículos para controlar el incendio y asegurar la zona.









El teniente coronel Fabio Contreiras explicó en O Globo que “una de las aeronaves se incendió y, al estrellarse, impactó contra unos 20 vehículos eléctricos, que presentan un alto potencial de incendio. Logramos controlar el fuego, que fue extinguido, pero lamentablemente no hay sobrevivientes”.









La otra aeronave, un Bell Helicopter modelo 206B con matrícula PP-MAC, cayó a unos 100 metros del primer impacto. Su único ocupante, el piloto, también murió en el accidente.





El choque y la posterior explosión provocaron que partes de los helicópteros salieran despedidas, llegando hasta el interior de un edificio, según reportaron vecinos.





La zona quedó completamente aislada mientras la Policía Civil y la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) iniciaron la investigación para determinar las causas del accidente.



