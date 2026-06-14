Hallaron un cuerpo flotando en el río Neuquén: qué se sabe y cuáles son las primeras hipótesis

El hallazgo de un cuerpo en el río Neuquén a la altura de la Isla Jordán , en Río Negro , abrió una nueva etapa en la investigación por la desaparición de Héctor Luis Llamani , de 32 años, visto por última vez el 20 de mayo, mientras la identificación formal quedará supeditada a la autopsia que se realizará en la morgue judicial de General Roca.

El cuerpo fue encontrado sobre el margen rionegrino , a la vera del río y frente a la Península Hiroki, durante la tarde del jueves, según dijo el comisario Diego Domínguez a Canal 7 . “Ayer entre las 14:30 y las 15 tomamos conocimiento de la aparición de este cuerpo sobre el río Neuquén, en frente a Hiroki”, afirmó.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la causa quedó bajo la órbita de Río Negro. Fuentes judiciales confirmaron que los restos fueron trasladados a General Roca , donde este lunes se hará la autopsia para determinar la identidad y las causas de la muerte.

La Policía de Neuquén fue la primera en advertir la presencia del cuerpo , aunque éste se encontraba del lado rionegrino, lo que determinó la intervención del personal de esa provincia. “Articulamos entre las dos fuerzas y mancomunamos esfuerzos. Nosotros trabajábamos de este lado y ellos del otro lado del río, con el fin de buscar a estas personas ”, dijo Dominguez.

En las primeras hipótesis del caso, se vinculan los restos con el hombre que desapareció hace más de dos semanas después de arrojarse al río para evitar ser detenido. La víctima hallada es un hombre adulto , pero hasta ahora no se difundieron mayores precisiones sobre su identidad, informó LM Cipolletti .

Tras el hallazgo del cuerpo en el río, se coordinó un trabajo entre fuerzas de Neuquén y de Río Negro para poder identificar a la víctima. En este marco, el comisario Domínguez explicó que había dos personas desaparecidas: un hombre buscado por la Policía de Neuquén y un joven desaparecido en Río Negro .

Sostuvo que las características físicas observadas en el cadáver hacen presumir que se trataría del caso investigado en Neuquén. “Por una cuestión de contexto y teniendo en cuenta las características físicas, todo indicaría que podría llegar a ser el muchacho que busca la Policía de Neuquén ”, indicó.

La identidad sería Héctor Luis Llamani, quien fue visto por última vez el 20 de mayo , cuando presuntamente intentaba robar elementos del interior de una camioneta en inmediaciones del Parque del Este. Al advertir la presencia del propietario del vehículo, escapó y decidió lanzarse al río .

Desde ese momento se desplegaron operativos de búsqueda sin resultados positivos hasta el hallazgo de esta semana. El trabajo fue coordinado entre las policías de Río Negro y de Neuquén sobre ambas márgenes del curso de agua. La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá coordinar las actuaciones para establecer quién es la víctima y en qué circunstancias murió .

El Ministerio Público Fiscal coordinó tareas en el lugar junto con el Gabinete de Criminalística y fuerzas policiales para recolectar indicios en la costa. Por el avanzado estado de descomposición, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia, que permitirá establecer la causa de muerte y avanzar con la identificación. Aunque todavía no existe confirmación oficial, la definición forense será la que confirme o descarte si el cuerpo corresponde a Héctor Luis Llamani.

En paralelo, el municipio de Cipolletti informó que mantiene un monitoreo permanente en las zonas ribereñas ante el aumento de los caudales de los ríos Limay y Neuquén. Ese seguimiento se desarrolla mientras la causa judicial espera el examen forense previsto para este lunes en General Roca.

Fuente: Infobae