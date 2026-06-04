La nueva encuesta que llegó a Casa Rosada y tiene datos clave para la elección 2027

La posibilidad de que mayo pueda haber marcado un quiebre para el Gobierno en las encuestas , acaba de sumar un nuevo estudio valorado en Casa Rosada. Se trata del último sondeo nacional de Opinaia , una de las consultoras más cercanas al presidente Javier Milei . El trabajo no sólo ratifica una suba generalizada en los números , sino que además trae información clave para la elección 2027.

Opinaia es una firma pionera en mediciones online y empezó a hacerse más conocida desde que en 2015 hizo un muy buen pronóstico para la interna porteña que Horacio Rodríguez Larreta le ganó a Gabriela Michetti. Más acá en el tiempo, se supo que uno de sus directores, Juan Mayol , era hombre de consulta de Milei y eso también revalorizó sus informes.

Clarín accedió a la última encuesta de la consultora, que se basó en un relevamiento de 1.000 casos entre el 22 y el 27 de mayo. Los resultados fueron presentados con un margen de error de +/- 3%. Como es habitual, el trabajo fue repartido entre diferentes funcionarios del Gobierno , incluido el Presidente.

La encuesta arranca con preguntas habituales de coyuntura, vinculadas con las principales preocupaciones, la mirada sobre la situación actual y las expectativas económicas. Pero también incluye un planteo típico de esta gestión: ¿el esfuerzo (por el ajuste) vale la pena?

Pese a las mejoras de mayo, la mirada sobre el presente sigue siendo muy dura, con balance negativo.

1) La evaluación sobre la situación actual es 15% positiva, 26% regular y 59% negativa.

2) El 25% dice que está mejor que hace un año , el 32% igual y el 40% peor (2% no sabe).

3) Las expectativas muestran un mejor balance: 31% cree que la economía repuntará, 33% que se mantendrá igual y 36% que empeorará.

4) El 18% cree que el esfuerzo actual "vale la pena" , el 45% opina igual pero considera que "las mejoras recién se verán en el largo plazo" y el 37% opina que "no vale la pena" .

5) La ponderación de la gestión de Milei queda con 44% de aprobación y 56% de desaprobación.

6) La imagen personal del Presidente tiene cifras similares: 42% positiva, 56% negativa y 2% ns/nc.

En cuanto al capítulo electoral, que Opinaia divide en cuatro, siempre de cara a la próximo presidencial , hay datos generales y otros más detallados .

Los generales: de arranque, mide lo que se conoce como pisos y techos electorales de los principales espacios. Y La Libertad Avanza gana en las dos puntas. Por un lado, es la fuerza con el "piso/voto seguro" más alto (28%); por el otro, tiene el "rechazo/nunca lo votaría" más bajo (50%). Este último dato coincide con el techo: 50%.

- Peronismo K: 19% de piso, 41% de techo y 59% de rechazo.

- Provincias Unidas: 5% de piso, 32% de techo y 63% de rechazo.

- Frente de Izquierda: 7% de piso, 26% de techo y 67% de rechazo.

La consultora también hace una pregunta sobre cambio o continuidad . Y el Gobierno queda otra vez relativamente bien parado. Cuando les plantean a los encuestados "¿qué sería lo mejor para el país?", 15% responde "que siga Milei" y 29% "que siga Milei pero con cambios" (44% continuidad) . Del otro lado, 40% plantea "que no siga" (cambio) . En el medio, 16% "no sabe" .

Luego, sí, quedan los dos cuadros clásicos de intención de voto , para una eventual primera vuelta y un hipotético balotaje. Una vez más predomina el violeta.

"Pensando en la presidencial 2027, ¿con qué espacio se siente más identificado? ":

Segundo cuadro. "Si el domingo hubiera un balotaje, ¿a quién votaría? ":

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín