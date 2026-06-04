Crisis económica de Camioneros: ahora Moyano suspendió el tradicional viaje de los hijos de afiliados

Hasta hace poco el nombre de Hugo Moyano generaba veneración entre los afiliados del sindicato Camioneros. Ese tiempo parece haber quedado atrás . Tras la suspensión de la venta de medicamentos con descuento a los afiliados a la obra social del gremio que lidera el ex jefe de la CGT, ahora se conoció que el tradicional viaje que realizan en las vacaciones de invierno los hijos de los afiliados al gremio fue cancelado. Al viaje se lo conoce por el nombre de "Camioneritos".

Ese viaje se realiza hace más de 35 años, según recuerdan trabajadores camioneros. Es a la Falda, Córdoba, donde el gremio tiene un complejo. El costo del viaje siempre fue cero para los afiliados. Todo -hasta la ropa- quedaba a cargo de Camioneros.

El viaje se realizaba en coincidencia con las vacaciones de invierno en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Se viajaba en dos contingentes. Una semana iba uno y el otro la siguiente.

En 2025 fueron en ómnibus. Pero según cuentan en Camioneros en épocas en que las arcas del gremio lucían gordas incluso los hijos de los afiliados llegaron a viajar a Córdoba en avión.

Sucedió, por ejemplo, en la época del debate de la resolución 125 de retenciones móviles al campo. Moyano en aquel entonces jugaba aliado con el matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner y por temor a que hubiera incidentes en la ruta se decidió financiar directamente los viajes en avión.

En las redes sociales de Camioneros se encuentran fotos de aquellos viajes de los chicos, todos de alrededor de unos 10 años. Para muchos era la primera experiencia de viajar lejos de casa sin sus padres. En las imágenes se los ve vestidos con ropas verde -el color que distingue al gremio- y la inscripción de Camioneros.

En un posteo de julio de 2024 en la cuenta de Facebook del gremio de Camioneros de la provincia de Buenos Aires se lee: "CAMIONERITOS EN LA FALDA / SEMANA 1 / DESPEDIDA. Para cerrar esta semana de vacaciones inolvidables los camioneritos dieron una vuelta por el centro de la Falda Córdoba, festejaron los cumpleaños, hubo una ceremonia con entrega de recibieron diplomas, disfrutaron de un show en vivo y para cerrar hubo fiesta con baile y música . ¡Esperemos que atesoren estos recuerdos en su corazón y cuenten a sus familias todas las aventuras y nuevos amigos que hicieron en estos días!".

Este año no habrá recuerdos para atesorar. En un posteo en redes sociales que solo tiene la firma de la Secretaría de Turismo del gremio -el secretario es Héctor "Yoyo" Maldonado, mano derecha del jefe camionero- y que dice " Moyano conducción" se informó a los afiliados que el viaje de los "Camioneritos 2026" se encuentra suspendido.

Ese posteo fue posteriormente eliminado a raíz de los comentarios negativos contra la conducción del sindicato que empezaron a dejar los afiliados.

La novedad cayó como un baldazo de agua fría entre los afiliados. " Ya no tenés ningún beneficio" , apunto un trabajador de una rama del gremio. Los afiliados aportan 3,5% de su salario al gremio.

El hotel de Mar del Plata de Camioneros volvió a reabrir este verano pero con precios prohibitivos para los afiliados: "Costaba 80.000 pesos por persona por día. Nosotros somos 4, así que una semana me salía más de dos millones. Y yo estoy ganando 1,5 millón", confío un recolector de residuos.

La decisión de suspender el viaje para los chicos coincide con que desde hace días los afiliados de la obra social se quedaron sin descuento de medicamentos -tampoco para enfermedades crónicas- en las farmacias que aún atendían a la obra social del sindicato.

Hace dos semanas, a raíz de las deudas que la obra social tiene con varias farmacias, éstas dejaron de vender con descuento los medicamentos a los afiliados de Camioneros.

Por el Plan Médico Obligatorio a todos les corresponde el 40% de descuento, pero si ademas son afiliados a la mutual de Camioneros tenían un 10% extra los trabajadores de diferentes ramas del gremio. A los de residuos ese descuento se les estiraba al 90%.

La obra social de Camioneros está en crisis hace tiempo. A fines del año pasado no pudo pagar en tiempo y forma los salarios del personal profesional de sus sanatorios, que protestaron.

Moyano controla dos obras sociales. OSCHOCA, de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que atiende a todo el resto del país.

La de la Federación Nacional le adeudaba a sus prestadores $ 26.617 millones a agosto pasado, según un informe financiero-contable oficial al que accedió Clarín . En febrero de 2026 la deuda acumulada era de $32.400.693,39.

Hay versiones de que Camioneros tiene en venta el sanatorio Antártida y que también se está por desprender de un predio de 10 hectáreas en Escobar que pertenece a su mutual. Necesita liquidez de forma urgente. Se lo vendería al club Tigre, según versiones.

Fuente: Clarín