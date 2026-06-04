Cruda definición de un exfuncionario de Mauricio Macri: “Si el PRO tiene que desaparecer para que a Argentina le vaya bien, es preferible”

Un exministro de Mauricio Macri dejó una dura definición respecto al PRO , que atraviesa un proceso de debate respecto a su participación en las próximas elecciones presidenciales en una alianza con La Libertad Avanza (LLA) .

Se trata de Guillermo Dietrich , quien se desempeñó como ministro de Transporte durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

“En algún momento lo dije y a algunos no les gustó, pero, si finalmente para que a la Argentina le vaya bien el PRO tiene que desaparecer, es preferible a que a la Argentina le vaya mal y el Pro exista ”, afirmó durante una entrevista con TN.

Sin embargo, aclaró que el partido fundado por Macri nació con una profunda vocación de transformar el país para generar desarrollo.

“Yo creo que no va a desaparecer y tiene que ser una alternativa, no importa cuándo . Lo que vamos viendo en esta nueva actividad es que tenemos una muy buena respuesta de la gente. Nos dicen que nos extrañan”, aclaró.

Además, Dietrich sostuvo que el PRO tiene reconocimiento por el aporte que realizó su gestión, pero agregó que el país aún debe resolver muchos problemas estructurales.

“En ese proceso, el PRO puede seguir aportando mucho, pero eso no quiere decir estar cascoteando, como históricamente se ha hecho, a quien está gobernando”, remarcó.

El exministro también habló sobre el aporte que el partido hizo al actual gobierno de La Libertad Avanza, que fue clave para el triunfo del presidente Javier Milei en las elecciones y también durante la gestión.

“Lo más trascendente, además de nuestra fiscalización, es que no pedimos nada a cambio, algo inédito en la política argentina. El aporte que hicimos desde el comienzo del gobierno hasta hoy es importante”, añadió.

Finalmente, se manifestó sobre las críticas de Patricia Bullrich al presidente Milei, y dijo que últimamente la senadora no tuvo contacto con el expresidente.

“Las cosas siempre cambiaron. Nos gana la ansiedad de qué va a pasar. Lo que sí, hay una certeza: el PRO va a seguir siendo igual de responsable. Milei retomó el rumbo con mucha gente que formó parte de nuestro gobierno, pero somos dos espacios políticos distintos. Algunos nos sentimos cómodos con la existencia del PRO porque mucha gente se siente cómoda con la forma que tenemos de hacer las cosas”, planteó.

Fuente: Clarín