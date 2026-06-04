Quini 6: resultados del sorteo de este miércoles 3 de junio

Este miércoles 3 de junio se llevó a cabo el sorteo 3379 del Quini 6 de la Lotería de Santa Fe. Conocé los números ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber sobre el juego.

El pozo de $1.100.000.000 quedó vacante, aunque hubo 25 ganadores con cinco aciertos , ganando cada uno $1.696.739,04 .

El pozo de $1.100.000.000 quedó vacante. Hubo 16 ganadores con cinco aciertos , ganando cada uno $2.651.154,75 .

El pozo de $972.712.508 quedó vacante.

Hubo 32 ganadores con cinco aciertos que se llevarán $11.897.219,25 cada uno.

07 - 08 - 14 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 33 - 40 - 42

El sorteo tuvo 122 ganadores, que recibirán $1.639.344,24 cada uno.

El sorteo N°3379 se realizará el próximo domingo 7 de junio a las 21.15 , con un pozo acumulado de $5.400.000.000 .

El apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial, participando con ellos en los sorteos Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.

Fuente: TN