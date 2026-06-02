La neurociencia dice que las personas que duermen con la televisión prendida buscan calmar su mente

Aunque puede parecer extraño, muchas personas duermen con la televisión prendida y aseguran que es la única forma en la que logran conciliar el sueño. Lejos de ser un simple capricho, la neurociencia explica que este hábito tiene una razón de fondo.

Según distintos especialistas, los sonidos constantes emitidos por la televisión pueden ser interpretados por el cerebro como un estímulo familiar . Por este motivo, dejarla prendida puede ayudar a desviar la atención de preocupaciones y otras distracciones que podrían dificultar el descanso.

Como si fuera poco, el sonido de la tele puede funcionar como un ruido de fondo que ayuda a camuflar otros sonidos del ambiente , como autos circulando, conversaciones o movimientos adentro del hogar. Gracias a esto, muchas personas logran relajarse con mayor facilidad y conciliar el sueño más rápido.

De todas maneras, dormir con la televisión prendida no siempre es la mejor alternativa. Algunos especialistas explican que la luz emitida por la pantalla puede afectar la producción de melatonina , una hormona clave para regular el ciclo del sueño.

Por eso, existen distintas alternativas para aquellas personas que requieren de ruido para dormir, pero la luz de la televisión les dificulta el descanso. El ruido blanco, los sonidos de naturaleza o la música de fondo son algunas de las opciones más elegidas.

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Así, aunque la televisión se transformó en una herramienta útil para relajarse antes de dormir, no es recomendable abusar de su uso . Existen distintas alternativas que ofrecen un efecto similar, pero sin la exposición constante a la luz de la pantalla.

Fuente: TN