Calendario de feriados de 2026: cuáles faltan y cuántos fin de semana largo quedan

Entrando en el mes seis del año, mucha gente comienzan a revisar el calendario para organizar viajes, escapadas o simplemente aprovechar los próximos días de descanso. Por eso, una de las consultas más frecuentes es cuáles son los feriados que quedan en 2026 y cuántos fines de semana largos habrá antes de que termine el año.

Según el calendario oficial publicado por el Gobierno, este año cuenta con 12 fines de semana largos distribuidos a lo largo del año, además de varios días no laborables con fines turísticos que buscan impulsar la actividad económica y el turismo interno.

Entre los feriados nacionales más importantes que restan se encuentran:

Fuente: TN