La madre de Victoria Villarruel insinuó que los Milei tienen celos de su hija: “Ella tiene mucho arrastre”

Diana de Stefani , la madre de la vicepresidenta Victoria Villarruel , insinuó este viernes que los hermanos Javier y Karina Milei tienen celos de su hija debido a que ella “tiene mucho arrastre” .

“Ella tiene mucho arrastre y seguidores. Mucha gente que no le gustaba el estilo de Milei lo votó por ella”, evocó la mujer, en referencia a la campaña electoral de 2023.

Y agregó: “De parte de ella no hay ninguna acción en contra del presidente. Al contrario. Lo que he visto no está acertado. Ella no le ha hecho nada” , dijo. Y se preguntó “de dónde sale todo eso”.

“Ella es brillante en lo que está haciendo, tiene una actitud totalmente institucional”, añadió.

Sobre ese punto, analizó: “Ellos tenían muy buena relación hasta que Miei asumió la presidencia y empezó a distanciarse. Estando en el Gobierno, cambió la forma de ver las cosas. Él tiene una visión más global y mi hija tiene una visión más nacional. Y ahí es donde se produce la diferencia de criterios” .

Consultada por Radio 10 sobre si el mandatario tiene celos de Villarruel, la mujer respondió: “Pienso que sí. Él o su hermana” , añadió en referencia a la secretaria general de la Presidencia.

Al respecto, De Stefani acotó sobre su hija: “Me dijo que [al país lo] gobierna la hermana” .

En otro tramo de la entrevista, afirmó que “por supuesto” hay espionaje sobre su hija, aunque lo atribuyó a una intervención “extranjera”.

“Este es un país sometido. Es un espanto lo que estamos viviendo. Tantos años de entrega”, acotó.

En lo que será un abierto desafío a Milei, desde el entorno de la titular del Senado ratificaron que este sábado viajará a Rosario por el Día de la Bandera , aunque no tiene garantizado un lugar en el palco.

“El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná“, expresó el miércoles último en sus redes sociales.

Milei había ordenado no invitar a su excompañera de fórmula al acto que se realizará este sábado en el Monumento a la Bandera.

De cara a esa celebración, De Stefani añadió: “Me parece absurdo que la odie, realmente. No mostraría ubicación, tiene que comportarse el Presidente; tiene una vicepresidente de lujo y tiene que comportarse, la tiene que recibir bien y hacer bien su papel que para eso es Presidente”.

El jueves, desde el entorno de la funcionaria confirmaron a LA NACION que viajará a Rosario, pero que aún no tenían información de dónde se ubicará y qué lugar tendrá dentro del protocolo oficial.

Como no está en el listado de invitados que envió Presidencia de la Nación, es una incógnita si podrá acceder al palco, donde van a estar presentes las autoridades, incluidos el Presidente; el gobernador Maximiliano Pullaro ; el intendente de Rosario, Pablo Javkin , y los funcionarios de los gabinetes provincial y nacional.

Fuente: La Nación