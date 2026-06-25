La IA en la Justicia: abren una convocatoria para crear un protocolo de aplicación en los tribunales bonaerenses

La Inteligencia Artificial (IA) rompe todos los límites y hasta atraviesa estructuras rígidas como las del Poder Judicial. Los jueces consultan las aplicaciones y los instrumentos que resuelven de manera rápida el procesamiento de información. Pero para evitar que la utilización de esta herramienta derive en fallos inconsistentes o en una práctica incorrecta, la Suprema Corte bonaerense emitió una resolución para reglamentar su uso estratégico y ético en el sistema judicial.

Mediante la disposición 1719, el máximo tribunal de la provincia promovió un marco normativo para modernizar la gestión de procesos y mejorar la eficiencia administrativa “sin comprometer los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Jueces, secretarios y auxiliares del Poder Judicial podrán usar IA, pero habrá un protocolo que se elaborará con la intervención de todos los actores del sistema.

A través de un "proceso de consulta participativa" se confeccionará el reglamento para “el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial".

Según explicaron en la Suprema Corte se abrirá una instancia para la comunidad jurídica : magistrados, funcionarios, agentes judiciales, colegios profesionales e instituciones académicas.

Los aportes se realizan a través de un sitio específico dentro de la página web oficial de la Suprema Corte, desarrollado y habilitado exclusivamente para este fin. El proceso se estableció para un periodo de un mes, comprendido entre el 8 de junio y el 8 de julio del corriente año. Y habrá una "Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial" encargada de procesar toda la información recabada. Esta comisión debe elevar un informe detallado con las opiniones recibidas antes del 31 de agosto.

¿Usan los funcionarios judiciales la IA para su tarea específica?. Clarín consultó a jueces del fuero penal de La Plata y la respuesta fue unánime. “Para cuestiones puntuales se aplica. Para buscar y recopilar antecedentes hay plataformas que aportan datos y aceleran la confección de argumentos y fallos”, dijo uno de los magistrados.

“Pero no se puede reemplazar el contexto, la experiencia propia y la exégesis de un fundamento”, aclaró el magistrado.

Fuentes de la Suprema Corte explicaron que no se registran casos de denuncias o sospechas de elaboración de sentencias completas confeccionadas con IA. “Pero el instrumento está al alcance de todos y resulta conveniente alguna regulación ”, reconocen desde el organismo.

La resolución que lleva la firma de los tres integrantes de la Corte, Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria sostiene que la tecnología debe funcionar únicamente como un soporte auxiliar y prohíbe la sustitución del “razonamiento humano en la toma de decisiones sentenciales”.

Los integrantes de la Suprema Corte elaboraron un documento “orientador” con bases para analizar y eventualmente plasmar en un reglamento.

Se indica que se pretende conseguir transparencia absoluta , obligando a los operadores a declarar cuándo han utilizado estas tecnologías y a proteger rigurosamente la privacidad de los datos personales involucrados.

A su vez, queda restringido también resolver con IA otras situaciones de la práctica dentro de la magistratura. No se permite la automatización total de decisiones jurisdiccionales, o sea resoluciones sobre admisibilidad, medidas cautelares, decisiones de fondo o cualquier otra que la ley atribuya exclusivamente al juez.

También quedaría prohibido el uso de sistemas que operen sin la posibilidad de una supervisión humana real y efectiva sobre sus resultados.

En cambio, sí estarían habilitados para aplicar IA sobre la gestión documental, clasificación y organización de expedientes , y la programación y asignación de audiencias.

También permitirán el uso de herramientas para generar estadísticas , indicadores de desempeño y análisis de plazos en los procesos judiciales

Para el resto de las tareas, “la intervención del juez será obligatoria e irreemplazable” , sostienen en la Suprema Corte.

Fuente: Clarín