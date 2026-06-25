Encontraron una barra de uranio empobrecido en una planta recicladora y se activó un operativo por posible material radioactivo

Un grupo de empleados de una empresa de reciclaje de Río Cuarto encontró este miércoles por la noche una barra de uranio empobrecido entre el material que estaban clasificando. Tras el aviso a las autoridades, se montó un amplio operativo de seguridad en la zona que incluyó la evacuación de los vecinos y el cierre de paso a los vehículos que transitaban por esa zona del sur de Córdoba.

Tras una primera serie de análisis, las autoridades indicaron que la situación no reviste peligro para los habitantes pero de todas formas dieron participación a la justicia para que investigue cómo llegue ese material al lugar.

El caso generó conmoción por la similitud con la serie Emergencia Radiactiva, que se inspiró en la tragedia de Goiana, Brasil, donde el extravío de un recipiente con cesio-137 generó contaminación, lesiones y cuatro muertos. Incluso, reavivó la preocupación por el reciente robo de un producto de ese tipo en una clínica de Rosario.

Todo inició alrededor de las 19, cuando operarios de la planta de reciclaje Circularity, ubicada en Reverendo Padre Silvi y Suárez de Figueroa y a metros de la ruta A005, encontraron un elemento extraño en uno de los contenedores con los que estaban trabajando.

El dueño de la empresa contó que su propio hijo estaba el personal que encontró el material, que tenía grabadas las palabras " Caution, radioactive material. Depleted uranium (precaución, material radiactivo. Uranio empobrecido).

Al advertir la presencia sospechosa, los operarios colocaron el material en un recipiente plástico sellado y las autoridades de la empresa llamaron a los bomberos, lo que dio lugar a un operativo especial en la zona que incluyó el despliegue de personal de Defensa Civil, bomberos, la Policía y el Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

Tras tomar conocimiento de la situación, las autoridades dispusieron el aislamiento preventivo de los empleados de la firma, la evacuación de los vecinos de las viviendas cercanas y el cierre del paso de vehículos y peatones en la zona, en el marco de un operativo que duró hasta casi las 2 de la madrugada de este jueves.

En el marco de esas tareas, el DUAR utilizó equipamiento de un laboratorio de Ciencias Exactas de la Universidad de Río Cuarto para realizar una primera medición que les permitió descartar peligrosidad, dato que fue confirmado más tarde por un grupo de expertos de la Central Nuclear de Embalse y un inspector de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el organismo encargado de fiscalizar la seguridad radiológica y nuclear.

Según el diario Puntal , el metal habría sido llevado a la planta de reciclaje por un recolector urbano, motivo por el que se inició un rastreo para establecer el recorrido que hizo el material sensible antes de llegar al lugar.

Tras conocerse el suceso, el gobierno de Río Cuarto emitió un comunicado en el que anunció que "respecto a la Activación del Protocolo Preventivo por posible material radioactivo en el oeste de la ciudad, se pudo determinar que la sustancia hallada, no reviste peligro radiológico".

El municipio indicó además que "se realizó el traslado del objeto hacia la central nucleoeléctrica en la ciudad de Embalse" y que se continuarán con la investigación "para determinar el origen del objeto hallado".

En la investigación del caso intervienen el Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa, y la secretaría Penal, a cargo de Lucía Storani.

Según el diario La Voz del Interior las personas que estuvieron en contacto con el material fueron examinadas y en todos los casos se descartó que hubieran sido afectados.

Los investigadores indicaron además que el uranio empobrecido es un subproducto del procesamiento del uranio , y que al tratarse de un metal denso y pesado, se lo utiliza como blindaje o contrapeso en industrias como la aviación o la medicina para actuar. Además, destacaron que sólo emitiría niveles muy bajos de radiación externa si el material se desgasta, se quema o si se ingiere en forma de polvo.

Tras difundirse la noticia del hallazgo, el Ceo de la planta recicladora, Maximiliano Marques, aseguró que "la verificación dio todo perfecto" y que "no existe ningún tipo de riesgo".

En diálogo con Puntal AM , el responsable de la firma intentó llevar tranquilidad a la población y destacó que desde la empresa actuaron "como corresponde". "Es una muestra de cómo nos comportamos ante situaciones críticas" , afirmó Marques.

Por otro lado, en diálogo con FM Gospel , Márquez estimó que el ladrillo de uranio podría haber ingresado a la planta poco tiempo atrás y destacó que el protocolo de le empresa para los imprevistos funcionó correctamente. Además, afirmó que tienen previsto mudarse de ese sector debido al crecimiento urbano que tuvo la zona.

Fuente: Clarín