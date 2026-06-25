Por una falla en una válvula no funcionan los crematorios en un cementerio y se acumularon unos 200 cuerpos desde hace un mes

En un insólito episodio, desde mayo se acumularon hasta 200 cuerpos en el Cementerio Municipal de Santa Fe a la espera de su cremación. El caso fue denunciado por vecinos, quienes alertaron sobre el deterioro del lugar, por el peligro latente de contaminación y por el riesgo sanitario que la paralización del servicio podría implicar.

El problema tuvo como eje una falla en el funcionamiento de los hornos crematorios debido al corte del servicio de gas generado por “una falla en la válvula de bloqueo", de acuerdo a lo explicado por la directora del cementerio, Luz Balbastro.

La funcionaria explicó que en el marco de una renovación encarada en la necrópolis, se detectó que la válvula de bloqueo, "que es el principal elemento de seguridad de la cámara de presión , comenzó a presentar desperfectos”.

Ante ello, según lo comentado por Balbastro a radio Dos, se cortó el suministro e intentaron reparar la válvula en cuestión en la capital santafesina. Sin embargo, no fue posible el arreglo e iniciaron “el proceso de compra con el único proveedor de esa pieza, que es la fábrica ubicada en la provincia de Buenos Aires”.

El desperfecto se detectó durante una inspección que hizo la empresa Litoral Gas en el contexto de “un proceso de modernización” que se estaba llevando adelante en la dependencia municipal, con “una inversión cercana a los 150 millones de pesos”.

La situación obligó a suspender las cremaciones desde mayo y, con el transcurso de los días, comenzó el malestar de los habitantes de la zona. Incluso, señalaron otras falencias en el predio, entre las que se contaron "sectores sin luz ni agua, peligro de derrumbe en nichos y la conservación de cenizas en bolsas de nylon en lugar de urnas” .

Luego de las presentaciones realizadas y mientras continúan las tareas de reparación, de acuerdo con la información que difundió el Municipio, recién este jueves se habilitó uno de los tres hornos y se empezaron a reprogramar los turnos pendientes .

La espera sólo generaba mayor dolor a las familias que hace poco tiempo perdieron un familiar y no podían ponerle fin a ese triste proceso.

En paralelo, la funcionaria explicó que firmó un acuerdo con el crematorio de la ciudad de Rafaela para que también se hagnan las cremaciones allí.

" Había 137 cuerpos en espera pero ya son menos porque desde ayer (por el miércoles) comenzaron los traslados mediante dos vehículos”, aseveró,

De todas formas, aclaró que los retrasos en la operatoria continuarán porque “llegar al turno de cremación requiere aproximadamente diez días para reunir toda la documentación necesaria”. “Por lo tanto, la demora total ronda actualmente un mes” , agregó.

Fuente: Clarín