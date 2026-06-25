Jennifer Aniston: “Cuando me despierto, tomo agua tibia con limón y luego me preparo huevos con pan y palta con aceite de oliva”

Jennifer Aniston es de esas actrices que consiguieron cautivar tanto dentro como fuera de la pantalla. Su carrera profesional está llena de proyectos y, aunque es evidente que se mantiene en forma, para seguir su ritmo hace falta mucho más que ejercicio: una alimentación equilibrada y consciente .

La protagonista de éxitos como la mítica serie de los 90 Friends o la comedia Una pareja de tres es una de las figuras más queridas de Hollywood. La actriz reafirma una idea que repite hace años: el bienestar no depende solo del entrenamiento físico, sino también de lo que se come cada día .

Uno de los primeros gestos de su rutina diaria es simple pero constante. En una entrevista con Elle Estados Unidos, la actriz contó:“ Cuando me despierto, tomo agua tibia con limón ”.

Este tipo de hábito se volvió popular entre celebridades y referentes del bienestar, asociado a rutinas de hidratación y a un inicio de día más liviano y consciente.

El momento clave de su alimentación está en el desayuno . Aniston suele priorizar comidas completas, saciantes y ricas en proteínas , un nutriente que considera fundamental para sostener su nivel de actividad.

En una entrevista con la revista gastronómica Bon Appétit , explicó su preparación habitual:“ Preparo huevos demasiado fáciles, los rompo en un tazón y le agrego una clara o dos y lo vierto todo en la sartén para obtener más proteínas. Los como con pan y aguacate espolvoreados con aceite de oliva, sal y pimienta ”.

La combinación no es casual: huevos, pan y palta aportan proteínas, carbohidratos y grasas saludables, al generar una base energética equilibrada para empezar el día.

Aunque el desayuno de huevos es uno de sus favoritos, Jennifer Aniston suele variar su primera comida del día sin perder el foco nutricional.

En varias entrevistas, contó que también consume avena con claras de huevo:“ Justo antes de que la avena esté lista, simplemente se le añade una clara de huevo y le da una textura esponjosa y deliciosa ”, explicó a Elle .

Otra de sus alternativas es un smoothie cargado de nutrientes, que compartió en redes sociales. Incluye banana, cerezas, proteína en polvo, almendras, cacao y otros ingredientes antioxidantes , mezclados con leche de almendras. El resultado es una bebida completa en vitaminas, minerales y proteínas.

Más allá de recetas puntuales, la actriz sostiene un enfoque flexible. Su dieta no es restrictiva, sino que busca equilibrio y constancia . La clave, según su propio estilo de vida, está en priorizar alimentos nutritivos sin dejar de lado el disfrute.

En ese sentido, su desayuno se convirtió en el ejemplo más claro de su filosofía: simple, completo y sostenible en el tiempo.

Fuente: TN