La familia de Agostina entregó pruebas contra la dueña del auto en el que Barrelier habría llevado el cuerpo

El abogado que representa a la familia de Agostina Vega se presentó este miércoles en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Claudio Barrelier y su expareja, Soledad Andreani .

Para Carlos Nayi, la dueña del Ford Ka habría encubierto al único detenido que tiene la causa por el femicidio de la adolescente, y lo ayudó en la logística para que el hombre pudiera trasladar el cuerpo hasta el descampado donde la encontraron asesinada.

“Vinimos a cumplimentar una medida importante, hablar con el fiscal y mostrarle una prueba relevante para la investigación. La responsabilidad no se agota en este chacal que hoy está preso , se debe avanzar en otras responsabilidades”, anticipó.

“ La dueña del Ford Ka sabía perfectamente , al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia . El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto , que después fue lavado”, detalló Nayi.

“ Hay un mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad. Creemos que en algún tramo fue engañada y en otro tramo mintió , y eso es un delito llamado encubrimiento . Sostenemos que hizo un aporte logístico”, advirtió el abogado.

Nayi también dijo que “hay otras personas involucradas” en el caso. “Sabemos que la investigación tampoco se agota en esta mujer. Este hecho no pudo haberlo hecho una sola persona ”, sostuvo.

Por último, el abogado habló del estado de salud de la mamá de Agostina, Melisa Heredia , que sigue internada. “Si los médicos se lo permiten, podría salir para participar del último adiós ”, anticipó.

“ Ella psicológicamente se encuentra muy mal. Lo único que queremos en este momento es despedirla de una vez”, señaló la abuela de Agostina desde la puerta de la fiscalía. Y cerró: “Vamos a estar totalmente conformes con la investigación cuando se encuentre a todos los involucrados”.

Fuente: TN