Escándalo en un vuelo: una pasajera mordió a una policía y la bajaron del avión entre aplausos

Un vuelo que partía desde Buenos Aires rumbo a Córdoba se convirtió en escenario de un verdadero escándalo este jueves, cuando una pasajera reaccionó de manera violenta ante los controles de seguridad y terminó siendo retirada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El conflicto comenzó durante el embarque, cuando el personal de la aerolínea intensificó los controles sobre el equipaje de mano para evitar excesos de carga dentro de la cabina. Según relató un pasajero a La Voz , las inspecciones fueron particularmente rigurosas e incluso algunos viajeros tuvieron que quitarse las camperas para demostrar que no ocultaban mochilas u otros bultos.

La situación se desbordó cuando una mujer reaccionó con enojo ante las medidas de seguridad y empezó a insultar a los empleados.

Faltaban apenas diez minutos para el horario previsto para el despegue, cuando se solicitó la intervención de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Pero lejos de calmarse, la pasajera ofreció resistencia y, en medio del forcejeo, mordió a una oficial de policía que intentaba convencerla de abandonar la aeronave sin utilizar la fuerza.

Mientras tanto, el malestar crecía entre los pasajeros que, cansados por la demora y la incertidumbre, comenzaron a aplaudir para exigir que la situación se resolviera y que el avión pudiera partir.

Finalmente, tras varios minutos de tensión, la mujer fue desembarcada por las autoridades y el vuelo pudo continuar con normalidad.

El incidente dejó una escena poco habitual en el aeropuerto y generó sorpresa entre quienes fueron testigos de un episodio que pasó de una discusión por controles de seguridad a un acto de violencia contra una agente policial.

Fuente: TN