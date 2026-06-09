La adolescente de Colonia Caroya fue hallada “en buen estado de salud”: dónde estaba y con quién

La adolescente L., de 15 años, que estaba desaparecida desde ayer cuando salió de la escuela en la localidad cordobesa de Colonia Caroya, fue encontrada sana y salva este martes por la tarde en Jesús María. "Ella está bien", dijo Elena, la madre de la menor, quien agradeció "a todos los que colaboraron" con la búsqueda.

“Estoy esperando verla y abrazarla. Todavía no la pudimos ver. Enseguida vamos a estar con ella”, señaló la mujer, visiblemente emocionada, en declaraciones a LN+.

Elena también dijo que ella estaba "quebrada" desde el primer momento en que este lunes a las 13.15 no halló a su hija en la parada de colectivos donde lo hacía cada vez que la adolescente regresaba del colegio, y valoró la "contención" que le brindaron los que colaboraron con la búsqueda.

Además, señaló: "Estas cosas las hablaba con ella. Veíamos las noticias y lo comentábamos. Ahora me pasó a mi, en carne propia. Fue una pesadilla . Se le está haciendo una serie de estudios y está atravesando por muchas emociones porque ella está al tanto de todo este movimiento".

La madre de la adolescente contó también que su hija es la más chica de sus hermanas y que "siempre fue muy reservada" . También confirmó que, antes de ser encontrada, la chica se encontraba en compañía de un adolescente. "Si ella tenía un sentimiento por este chico que están señalando, no tengo por qué juzgarla. Pero no sé qué pasó por su cabeza al no contarme. Igual la entiendo, son errores de adolescente. No conozco al chico. Ahora me importa que mi hija me deje pasar y poder decirle que la amo, que fue un momento muy duro y que todo se va a solucionar".

El hallazgo fue confirmado en un primer momento por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien dio la noticia a través de su cuenta en la red social X.

El funcionario señaló luego a la prensa que la chica fue hallada en la vecina ciudad de Jesús María: "La han encontrado bien, en buen estado de salud".

Quinteros dijo la encontraron en "un lugar poblado" de esa ciudad y que, tras darle agua y alimentos, la trasladaron a un Hospital Vicente Agüero de esa ciudad para que la revisen los médicos.

"Le di personalmente la noticia a la mamá", contó el ministro, quien destacó el trabajo "sin cesar" que policías y bomberos realizaron en las últimas 24 horas para localizar a la adolescente y se excusó de brindar más detalles para preservar la investigación del fiscal de la causa, Guillermo Monti.

Tras las declaraciones de Quinteros, el Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés confirmó el hallazgo en un comunicado de prensa en el que remarcó: "La menor se encuentra en el Hospital de Jesús María donde se le realizan los controles correspondientes. La causa de su desaparición continúa en investigación ".

Al conocerse la noticia, la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, se mostró emocionada y feliz.

Al respecto, el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete de dicha localidad, César Seculini, detalló que en el operativo de búsqueda "participaron 305 efectivos de la policía, más bomberos y otras personas que por voluntad propia" agregó que la adolescente había apagado su teléfono y apagado sus redes sociales.

L. había desaparecido minutos después del mediodía de este lunes luego del Colegio Bonoris , adonde asiste regularmente. Según la investigación, la última persona que la había visto había sido una amiga, quien relató que la adolescente se quedó esperando en la parada del colectivo antes de que se perdiera su rastro.

Fuente: Clarín