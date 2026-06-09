ANSES confirmó el calendario de pagos y el aguinaldo para jubilados y pensionados de junio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).





Durante este mes, los beneficiarios recibirán sus haberes junto con el medio aguinaldo. Además, quienes perciben ingresos mínimos continuarán cobrando el bono previsional de $70.000.





Según informó el organismo, el aguinaldo equivale al 50% del mejor haber percibido durante el primer semestre del año y se acredita automáticamente junto con el pago mensual. En el caso de la jubilación mínima, el monto total a cobrar en junio asciende a $674.976,99, mientras que quienes perciben la jubilación máxima recibirán $4.070.922,27.





Las fechas de pago se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través del sitio oficial de ANSES utilizando su número de CUIL.









Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de junio

• DNI terminados en 1: 9 de junio

• DNI terminados en 2: 10 de junio

• DNI terminados en 3: 11 de junio

• DNI terminados en 4: 12 de junio

• DNI terminados en 5: 16 de junio

• DNI terminados en 6: 17 de junio

• DNI terminados en 7: 18 de junio

• DNI terminados en 8: 19 de junio

• DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio







