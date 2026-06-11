Jueguitos en el despacho: así anunció un senador de LLA el sorteo de una pelota del Mundial 2026

El senador libertario Bartolomé Abdala anunció este miércoles en sus redes sociales el sorteo de una pelota del Mundial 2026, y lo hizo nada menos que haciendo jueguitos en su despacho legislativo.

El sorteo es para los habitantes de San Luis , la provincia que él representa en la Cámara alta, y para mayores de 18 años. Y aunque con la redonda no se le dé tan mal, meses atrás contó qué le pide la gente en las calles de su provincia: "La gente me pide que me presente como candidato a gobernador en 2027".

Abdala es el presidente provisional del Senado, y por ello el tercer eslabón en la cadena de mando presidencial de la Argentina , por detrás de Javier Milei y Victoria Villarruel. A pesar de la singularidad que le da su función pública, el senador puntano se mostró este miércoles como un argentino más: ansioso por el inicio del Mundial y con una pelota cerca, pronta para los jueguitos.

En su cuenta oficial de X, Abdala publicó un video grabado desde su despacho con una Adidas Trionda, la pelota oficial de la Copa del Mundo que iniciará este jueves.

El video dura 46 segundos y comienza con Abdala cuchareando la pelota para comenzar una seguidilla de 12 jueguitos , todos con la derecha, todo de traje y corbata. Nada mal se le da con los pies, aunque en seguida ataja la pelota con la mano derecha y luego la embolsa con ambas manos.

"Hola. Mañana empieza el Mundial, y voy a sortear la pelota oficial para que alentemos juntos a la Selección. Tenés tiempo de inscribirte hasta el martes 16 a las 14 a través de mis redes sociales ", señala en un comienzo Abdala.

Sin embargo, el asunto tiene un intríngulis y el mismo senador lo explica en el video: "El sorteo será ese mismo martes 16 a las 18, en la sede de La Libertad Avanza (LLA) de Illia 340 de nuestra querida San Luis. Sumate y alentemos juntos a la Selección". En el medio del video, besó la pelota, aunque lo más importante lo especificó finalmente en la descripción de la publicación: las condiciones son ser mayor de 18 años y tener domicilio en la provincia de San Luis ; seguir a Abdala en sus redes; y dejar algunos datos en los comentarios para poder participar.

Pero aunque a Abdala no se le dé nada mal con la redonda y pueda sostener una retahíla de jueguitos aun estando vestido de traje, el reconocimiento en las calles puntanas le llegan por otros motivos, más bien políticos. En marzo pasado, como jugador agrandado por el contexto , sostuvo que medita presentarse como candidato para la gobernación en las próximas elecciones de 2027.

"Me voy a anotar dentro del espacio. Es lógico que un partido que ganó las elecciones de 2023 y 2025 con más del 50% quiera participar en la elección a gobernador. La gente me lo pide en la calle y estamos trabajando para consolidar el partido y la militancia. Queremos una provincia que recupere la cultura del trabajo que tuvo durante la época de la promoción industrial y que hoy está salpicada por un manto de sospechas de corrupción", sacó pecho Abdala meses atrás.

Y avanzó, como si se lo pidiera la hinchada: "Si el espacio me lo solicita, me eligen, voy a estar dispuesto".

Fuente: Clarín