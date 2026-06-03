Jorge Macri: “Vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , encabezó la ceremonia de graduación de la nueva promoción de la Policía de la Ciudad . Durante su discurso, definió a la fuerza como una barrera contra la delincuencia e intentó diferenciar su gestión de la que lleva adelante el gobernador bonaerense, Axel Kicillof .

“ Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof ”, afirmó en su exposición.

El mandatario porteño destacó que la incorporación de los 650 policías busca reforzar la presencia en las calles, especialmente en las zonas limítrofes con el conurbano bonaerense , donde señaló que existen visiones contrapuestas sobre la persecución criminal.

“En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado la gente honesta, los porteños de bien; y del otro, los que deciden vivir al margen de las normas”, afirmó.

También centró gran parte de su intervención en destacar el rol de los efectivos y aseguró que el respaldo a los oficiales en su accionar es total , en contraposición a lo que considera ocurre en otras jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por otro lado, sugirió que la gestión de Kicillof permite el crimen organizado en la provincia: “Acá no hay espacio para la duda, al delito se lo persigue en cada metro cuadrado de la Ciudad, acá no hay zonas liberadas . O se controla el territorio o lo dominan los delincuentes”.

Además, expuso la visión de la administración porteña sobre la actitud frente a la delincuencia: “Es con ley y es con orden. Acá se viene a trabajar, a invertir y a estudiar. Los que crean que pueden entrar a delinquir a la Ciudad y volver a sus casas están equivocados ”.

En el mismo orden, se refirió a la finalidad específica de las fuerzas policiales: “Para que los que tengan miedo sean los delincuentes y no las personas de bien. Hay que cuidar la vida, la seguridad, la propiedad privada y la libertad de los porteños ”.

Hacia el final de su discurso, el jefe de Gobierno destacó otros logros de su administración, que considera centrales para lograr el “orden”. Entre ellos, festejó los desalojos masivos de okupas en barrios como Balvanera —al que destacó como el barrio con más operativos—, el desmantelamiento de los manteros y lo que definió como “la baja de todos los delitos en la Ciudad”.

“Sacamos a esa mafia de delincuentes que ocupaban el espacio público y perjudicaban a los comerciantes honestos”, resaltó. “ La General Paz dejó de ser un colador ”, concluyó.

Fuente: La Nación